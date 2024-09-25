Известный турецкий певец умер во время выступления на сцене

Известно, что мужчина внезапно потерял сознание во время исполнения песни в одном из отелей Стамбула. Медсестра, которая была в помещении, сразу сделала массаж сердца, положила певца на бок и вызвала скорую помощь. Однако медикам не удалось спасти жизнь артиста, ведь его сердце остановилось в машине.

По словам подруги Метина, певцу стало плохо через 20 минут после начала концерта.

„Он был моим очень близким другом. Метин был очень веселым в тот день. Ситуация ухудшилась через 20 минут после того, как он вышел на сцену. Он подошел и снял рубашку. „Моя рука онемела... Хорошо, со мной все в порядке“, - сказал он и вернулся на сцену. Потом внезапно упал“, - вспоминает подруга покойного.

Позже менеджер певца Халил Йылдырым сообщил, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Метин Аролат родился в Измире и окончил Измирский университет Докуз Эйлюль, факультет экономики и административных наук.

После окончания учебного заведения переехал в Стамбул, чтобы стать режиссером и заниматься музыкой. Позже он начал петь и получил признание благодаря своей песне „Dert Değil“, которую выпустил в 1995 году. Его начали называть „вторым Тарканом“, который также был популярным певцом в Турции в те годы.