Ну и суммы! Местные жители в ужасе от цен на жилье в Каунасе во время концерта Джастина Тимберлейка

Самый дорогой билет на концерт стоит 295 евро, а вот ночлег за такие деньги найти будет непросто. Концерт состоится 6 июня, в пятницу.

В ночь с пятницы на субботу в гостинице Radisson Hotel Kaunas на двоих, по данным Booking, обойдется в 364 евро, а в ближайшие выходные такой номер стоит меньше 100 евро.

Похожая ситуация и с другими гостиницами города и апартаментами – например, Bōheme House во время концерта предлагает номер за 586 евро, а в обычные выходные - за 123 евро.

О таких изменениях цен в социальных сетях пишут известные люди. Исполнитель Арас Веберис на Facebook писал, что номер на двоих в гостинице в ночь концерта стоит как 6 билетов на концерт. „Остается порадоваться, что местный бизнес быстро реагирует на новости на рынке“, – писал исполнитель.

Похожей ситуация был и во время других мероприятий в Каунасе – во время концерта Эда Ширана, во время матчей Евролиги. Директор вильнюсской гостиницы Pacai Рута Пулкаунинкайте-Мацике сказала, что во время таких мероприятий все гостиницы надеются на наплыв постояльцев. По ее словам, хотя выиграет больше всего Каунас, в Вильнюсе тоже будет оживление. „Очень хотелось бы, чтобы и в Вильнюсе такие концерты проходили“, – сказала Пулкаунинкайте-Мацике.