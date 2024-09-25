„Натуральная красота, ну ее на...!“ Установившая виниры Сильвия Ильвес уже планирует новую косметическую операцию

Сильвия, недавно установившая на зубы виниры в Турции, публично призналась, что в прошлом собирала деньги на операцию по увеличению груди, и ее мечта о большем бюсте до сих пор не угасла.

„Я уверена, что если бы эта грудь была сделана... Сразу бы наступил поворот в карьере! На самом деле я действительно планирую сделать это в 2025 году“, - рассказала Сильвия, которая надеется, что бюст принесет ей огромные деньги.

Сильвия также считает, что внешность чрезвычайно важна для женщин. „Мы можем делать все, что хотим, но так уж сложилось, и мы можем говорить о естественной красоте, но естественная красота, ну ее на... и я этого достойна. Кто-то мог бы подарить мне новую грудь“, - рассмеялась Сильвия.