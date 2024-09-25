Умер актер Роман Мадянов

Роман Мадянов служил в труппе Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Актер также известен по десяткам ролей в кино. Свою карьеру он начал еще в школьном возрасте, сыграв в 1973 году главную роль Гекльберри Финна в фильме „Совсем пропащий“ Георгия Данелия. В 1984 году Мадянов окончил курс режиссера Оскара Ремеза в ГИТИСе. Мадянов снимался в фильмах „Легенда № 17“, „Копейка“, „Левиафан“, „12“, „Утомленные солнцем 2“, сериалах „Солдаты“, „Есенин“, „Штрафбат“, „Бедная Настя“, „Угрюм-река“ и других.