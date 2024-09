В Таллинне выступит обладатель „Грэмми“, джазовый мультиинструменталист и бывший участник Snarky Puppy Кори Генри

Свой первый сольный альбом First Steps музыкант выпустил в 2014 году. Его работа была высоко оценена — пластинка достигла вершин Billboard-чартов в разделах „Джаз альбомы“ и „Top Heatseekers“. Второй альбом — живая запись The Revival —— был выпущен в 2016 и тоже попал на высокие позиции чартов, и получив блестящие оценки критиков.

В 2021 году альбом Кори Something to Say был номинирован на премию „Грэмми“ в категории „Лучший прогрессивный R&B-альбом“, а сам Генри как продюсер за работу над альбомом Эрика Беллинджера New Light. В 2022 году Кори получил свою первую премию „Латинская Грэмми“ — спродюсированная Генри пластинка Розалии Motomami победила в номинации „Альбом года“. В 2023 году он получил еще пару номинаций „Грэмми“: его новый альбом Operation Funk был номинирован на премию в категории „Лучший прогрессивный R&B-альбом“, а пластинка Розалии Motomami как лучший „латино-рок или альтернативный альбом“. И вот, в 2024 году альбом Кори Генри Live At The Piano претендует на звание лучшего альтернативного джазового альбома.