В Таллинне выступит обладатель „Грэмми“, джазовый мультиинструменталист и бывший участник Snarky Puppy Кори Генри

С двух лет бруклинец Кори Генри слыл вундеркиндом; когда ему было всего шесть лет он играл на фортепиано и органе Hammond B-3 в церкви и дебютировал в легендарном театре Apollo. С 2006 года он постоянно сотрудничает и гастролирует с лучшими музыкантами и группами мира, такими как Брюс Спрингстин, Майкл Макдональд, Boyz II Men, Кенни Гарретт, P. Diddy и The Roots. В 2012 году Кори Генри присоединился к нашумевшему ансамблю экспериментального джаза и фанка Snarky Puppy. С этой группой он выиграл несколько премий „Грэмми“: в 2014 году „За лучшее R&B-исполнение“ и в 2015 году в номинации „Лучший современный инструментальный альбом“. В списке других заметных коллабораций артиста значатся такие звезды, как Imagine Dragons, Smino, Lucky Daye, Канье Уэст и Dr. Dre.

Свой первый сольный альбом First Steps музыкант выпустил в 2014 году. Его работа была высоко оценена — пластинка достигла вершин Billboard-чартов в разделах „Джаз альбомы“ и „Top Heatseekers“. Второй альбом — живая запись The Revival —— был выпущен в 2016 и тоже попал на высокие позиции чартов, и получив блестящие оценки критиков.

В 2021 году альбом Кори Something to Say был номинирован на премию „Грэмми“ в категории „Лучший прогрессивный R&B-альбом“, а сам Генри как продюсер за работу над альбомом Эрика Беллинджера New Light. В 2022 году Кори получил свою первую премию „Латинская Грэмми“ — спродюсированная Генри пластинка Розалии Motomami победила в номинации „Альбом года“. В 2023 году он получил еще пару номинаций „Грэмми“: его новый альбом Operation Funk был номинирован на премию в категории „Лучший прогрессивный R&B-альбом“, а пластинка Розалии Motomami как лучший „латино-рок или альтернативный альбом“. И вот, в 2024 году альбом Кори Генри Live At The Piano претендует на звание лучшего альтернативного джазового альбома.

По словам самого артиста, его больше всего вдохновляют Арт Тэйтум иОскар Петерсон, а также Стиви Уандер, Марвин Гэй, Донни Хэтэуэй, Пи-Фанк и Джеймс Браун. В своем творчестве он успешно сочетает лучшее из музыки госпел и джаза, работает в качестве лидера бэндов и продюсера. Этой осенью Кори поделится своим уникальным даром игры на клавишных с жителями и гостями Таллинна. Билеты доступны в Piletilevi.