Это надо увидеть своими глазами! В Таллиннском ботаническом саду демонстрируют интересные плоды и семена
С 27 сентября по 6 октября с 11:00 до 19:00 в конференц-зале Пальмового дома Таллиннского ботанического сада можно посетить выставку „Интересные плоды и семена“.
„Мир растений и семян крайне многообразен. Плоды и семена растений являются нашей повседневной пищей или служат приправами для ее приготовления. Многие семена и плоды полезны для здоровья и используются для его укрепления, но есть и ядовитые. Некоторые плоды и семена имеют необычайно интересный внешний вид“, - рассказывает куратор выставки, методист Таллиннского ботанического сада Тийа Яанус. На выставке можно увидеть плоды и семена как из Сада чувств Таллиннского ботанического сада, так и из большого дендрария. На выставке также можно увидеть плоды и семена тропических растений.
Мероприятия, проводящиеся в рамках выставки:
28.09 в 12:00 экскурсия „Интересные плоды и семена“ (на эстонском языке)
29.09 в 12:00 мастер-класс для детей
05.10 в 12:00 экскурсия „Интересные плоды и семена“ (на эстонском языке)
06.10 в 12:00 мастер-класс для детей
Выставка, экскурсии и мастер-классы для детей входят в цену обычного билета Таллиннского ботанического сада. Для посещения экскурсий и мастер-классов необходимо зарегистрироваться на сайте ботанического сада botanikaaed.ee.
Экскурсии собираются в конференц-зале Пальмового дома. Детские мастер-классы проводятся в учебном помещении Пальмового дома.