Это надо увидеть своими глазами! В Таллиннском ботаническом саду демонстрируют интересные плоды и семена

„Мир растений и семян крайне многообразен. Плоды и семена растений являются нашей повседневной пищей или служат приправами для ее приготовления. Многие семена и плоды полезны для здоровья и используются для его укрепления, но есть и ядовитые. Некоторые плоды и семена имеют необычайно интересный внешний вид“, - рассказывает куратор выставки, методист Таллиннского ботанического сада Тийа Яанус. На выставке можно увидеть плоды и семена как из Сада чувств Таллиннского ботанического сада, так и из большого дендрария. На выставке также можно увидеть плоды и семена тропических растений.