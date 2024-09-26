Культура
26.09.2024, 10:00

Это надо увидеть своими глазами! В Таллиннском ботаническом саду демонстрируют интересные плоды и семена

 
Семена и растения в Ботаническом саду
Семена и растения в Ботаническом саду
ФОТО: Erakogu

С 27 сентября по 6 октября с 11:00 до 19:00 в конференц-зале Пальмового дома Таллиннского ботанического сада можно посетить выставку „Интересные плоды и семена“.

„Мир растений и семян крайне многообразен. Плоды и семена растений являются нашей повседневной пищей или служат приправами для ее приготовления. Многие семена и плоды полезны для здоровья и используются для его укрепления, но есть и ядовитые. Некоторые плоды и семена имеют необычайно интересный внешний вид“, - рассказывает куратор выставки, методист Таллиннского ботанического сада Тийа Яанус. На выставке можно увидеть плоды и семена как из Сада чувств Таллиннского ботанического сада, так и из большого дендрария. На выставке также можно увидеть плоды и семена тропических растений.

Мероприятия, проводящиеся в рамках выставки:

28.09 в 12:00 экскурсия „Интересные плоды и семена“ (на эстонском языке)

29.09 в 12:00 мастер-класс для детей

05.10 в 12:00 экскурсия „Интересные плоды и семена“ (на эстонском языке)

06.10 в 12:00 мастер-класс для детей

Выставка, экскурсии и мастер-классы для детей входят в цену обычного билета Таллиннского ботанического сада. Для посещения экскурсий и мастер-классов необходимо зарегистрироваться на сайте ботанического сада botanikaaed.ee.

Экскурсии собираются в конференц-зале Пальмового дома. Детские мастер-классы проводятся в учебном помещении Пальмового дома.

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