В новом спектакле Vaba Lava на сцену выйдут Юлия Ауг и Чулпан Хаматова: у вас есть шанс встретиться с актрисами

„Исцеление“ переносит зрителей в мир интриг, где две женщины, Анна (Юлия Ауг) и Соня (Чулпан Хаматова), оказываются в центре сложных тайн крупнейшей городской благотворительной организации. Анна, которой предстоит стать новым директором благотворительного фонда, узнает шокирующую правду: ее отец обманным путем завладел деньгами благотворительного фонда. Но Соня, журналистка-расследовательница, полна решимости раскрыть всю правду и разрушить репутацию фонда. Их противостояние приводит не только к личным и общественным конфликтам, но и проверяет их моральные убеждения и человеческие отношения.