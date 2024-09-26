В новом спектакле Vaba Lava на сцену выйдут Юлия Ауг и Чулпан Хаматова: у вас есть шанс встретиться с актрисами(1)
Новый спектакль Vaba Lava „Исцеление“ объединяет двух необыкновенных звезд - Юлию Ауг и Чулпан Хаматову! Мировая премьера состоится 3 и 4 декабря в Русском театре. Пьесу Михаила Дурненкова поставит известный латвийский режиссер Элмарс Сенковс.
„Исцеление“ переносит зрителей в мир интриг, где две женщины, Анна (Юлия Ауг) и Соня (Чулпан Хаматова), оказываются в центре сложных тайн крупнейшей городской благотворительной организации. Анна, которой предстоит стать новым директором благотворительного фонда, узнает шокирующую правду: ее отец обманным путем завладел деньгами благотворительного фонда. Но Соня, журналистка-расследовательница, полна решимости раскрыть всю правду и разрушить репутацию фонда. Их противостояние приводит не только к личным и общественным конфликтам, но и проверяет их моральные убеждения и человеческие отношения.
Спектакли пройдут 3 и 4 декабря в Русском театре в Таллинне, а также 9 декабря в театре „Дайлес“ в Риге.
На премьеру можно приобрести 20 билетов спонсора. Билет спонсора включает в себя встречу с актерами после спектакля, подписанные постеры актеров и стол с закусками. Дополнительная информация - здесь.