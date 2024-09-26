ФОТО | Совершенно голая: Кэтрин Зета-Джонс поделилась особенным снимком в честь своего 55-летия

На черно-белом фото женщина позировала полностью обнаженной. На Кэтрин были только босоножки. Позировала она облокотившись на туалетный столик в ванной.

Когда была фотография и является ли она архивной актриса на сообщила, но оставила под фото немного шутливый текст.

„В костюме на день рождения! После более чем 25 лет совместного дня рождения с мужем у меня заканчиваются идеи подарков! Это второй вариант подарка, мячи для гольфа - первый вариант… конечно же“, - написала она намекнув на их общей любви к гольфу.

Также звезда опубликовала еще один черно-белый кадр, на котором Дуглас ее нежно целует.

Напомним, что пара поженилась 18 ноября 2000 года, но в отношениях они с 1998 года. Их свадьба состоялась в отеле Plaza в Нью-Йорке и потратили они на праздник около 2 миллионов долларов, а для гостей в отеле сняли 130 номеров. Кэтрин надела на свадьбу платье из шелкового атласа от французского бренда Christian Lacroix. В этом браке у пары родилось двое детей - сын Дилан Майкл и дочь Кэрис Зета.