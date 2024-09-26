„Не вывожу“. Белорусский музыкант AP$ENT, чья песня взорвала TikTok, отменил концерт в Таллинне — вот как объяснил

— У меня есть новости, к сожалению, не очень хорошие. Концерты в странах Балтии отменяются, — рассказал музыкант у себя в TikTok и пообещал, что деньги за отмененные мероприятия зрителям вернут.

В комментарии „Еврорадио“ Арсений объяснил, что ничего страшного с ним не произошло — он просто „устал и разочаровался“.

— Произошла череда событий разной степени неприятности, которые подсадили мои эмоциальные аккумуляторы, — рассказал певец.

Он заверил, что у него „все действительно хорошо получается, аудитория суперотличная“.

— Но я не вывожу столько организационной работы и работы с людьми. Мне нужно отдохнуть, погрузившись в творчество, — добавил AP$ENT.

Его концерты должны были пройти 26 сентября в Таллинне, 27 сентября в Вильнюсе и 29 сентября в Риге. 15 сентября музыкант выступил в Варшаве, назвав событие „потрясающим“.

Напомним, несколько месяцев назад в соцсетях завирусилась песня „Можно я с тобой“, которую Арсений Кисляк написал после переезда из Беларуси. Он говорил, что ее поймут „те, кто хоть немного в курсе того, что происходит в моей жизни“.

Дело в том, что часть композиции образно описывает историю его супруги. В 2022-м его жену Марию посадили на трое суток в ИВС, а потом осудили на год „химии“ за комментарий в соцсетях, и супруги срочно уехали в Грузию, рассказывал Арсений Кисляк „Зеркалу“.