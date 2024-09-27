В концертной программе Таллиннского камерного оркестра на выходных – „Fachwerk“ Губайдулиной и „Stockholm Diary“ Салонена

„В „Фахверке“ пересекаются структурные узоры и более глубокое, религиозное ядро. „Стокгольмский дневник“ же Салонена несмотря на то, что также рассказывает свою историю, проливает свет на образ мышления Фрэнка Гери, который лег в основу процесса создания множества знаковых зданий современности“, – рассказал дирижер концерта Каспар Мянд.

София Губайдулина, которая с 1990-х живет в Германии, так писала о своем главном произведении „Fachwerk“: „Я представляла, что и в музыке возможно выразить то, что характерно для стиля фахверк, то есть писать музыку так, чтобы конструкция одного инструмента была видимой и являла собой нечто эстетичное“. В качестве такого инструмента Губайдулина выбрала баян.

„Fachwerk“ одновременно является и одним из важнейших симфонических произведений, написанных для баяна (или аккордеона) и оркестра. Солирует в этом произведении эстоно-сербский аккордеонист-виртуоз Момир Новакович, лауреат множества международных конкурсов.

„Stockholm Diary“ Эсы-Пекки Салонена основан на материале, который композитор также использовал в своем монументальном произведении для оркестра „Wing on Wing“ (2004). Его Салонен писал в честь открытия Концертного зала имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе, вдохновляясь творчеством и философией архитектора Фрэнка Гери. Также на концерте музыканты исполнят Сюиту для струнного оркестра Леоша Яначека, где есть и интонации, буйство и кураж народной музыки, и меланхолия.

Основанный в 1993 году Тыну Кальюсте Таллиннский камерный оркестр успел за тридцать лет своего существования стать одним из наиболее узнаваемых эстонских музыкальных коллективов. Важную роль в разностороннем репертуаре оркестра играют как музыка эпох барокко, классицизма и романтизма, так и творчество композиторов XX и XXI века, в том числе менее известные произведения и премьерные исполнения новых произведений. В сезоне 2024/2025 композитором-резидентом Таллиннского камерного оркестра является Тыну Кырвитс.