Организатор эстонских концертов Тимберлейка и Imagine Dragons: была опасность, что концерт в Эстонии не сможет состояться

Ожидается, что концерт Тимберлейка, который вчера поступил в предварительную продажу, и концерт Imagine Dragons, анонсированный две недели назад, соберут 60 000 человек. „Я уже могу сказать, что с Imagine Dragons эта цифра практически достигнута. В продаже остались последние билеты. Фан-зона уже давно распродана“, - сказала Палм. Большую часть билетов по-прежнему скупают эстоноземельцы, но интерес к ним проявляют и иностранцы, особенно финны.

Несмотря на то, что билеты на Imagine Dragons пользуются большой популярностью, привлечь их в Эстонию было непросто. „Некоторые вещи даются легче. Можно сказать, что Джастин Тимберлейк был одним из самых простых. Но Imagine Dragons были во много раз сложнее в своем процессе. Хотели все отменить. Пришлось бороться за это. Все чуть не вышло из-под контроля, но мы справились“, - говорит руководитель Live Nation.

Когда речь заходит о привлечении звезд мировой величины, правило гласит: деньги заставляют мир вертеться. „Это (борьба за концерт - прим. ред.) означает, что кто-то платит больше денег. Кто-то в регионе сделал предложение, которое более привлекательно для агента. И тогда ты должен доказать, почему твой концерт в любом случае финансово выгоднее. И тогда ты борешься и объясняешь“, - говорит Палм.