Джазовая сенсация Джейми Каллум в Таллинне: нас ждет невероятный вечер!

Родившийся в Великобритании Джейми Каллум знаменит своими динамичными живыми выступлениями. При этом он не только поет и играет на фортепиано – Каллум настоящий мультиинструменталист, у которого свой к джазовой музыке – свежий и современный. За свою карьеру, которая длится уже более двадцати лет, Джейми Каллум выпустил девять студийных альбомов, удостоился многочисленных премий и зарекомендовал себя как разносторонний артист, для которого нет никаких проблем в том, чтобы смешивать разные жанры и раздвигать музыкальные границы. Его альбом Twentysomething, достигший статуса платинового, по-прежнему остаются одним из наиболее продаваемых джазовых альбомов в Соединенном Королевстве.

Внушительный список выдающихся коллабораций Каллума включает выступления с такими исполнителями, как Элтон Джон, Фаррелл, Кайли Миноуг, Джастин Тимберлейк, Леди Гага, Канье Уэст, The White Stripes и Берт Бакарак, что, несомненно, говорит о его способности вплетать джаз в самые разные музыкальные жанры. Эта разноплановость принесла Каллуму признание и уважение в музыкальной индустрии, а его выступления расцениваются как уникальный музыкальный опыт.

За годы своей карьеры Джейми Каллум удостоился многочисленных премий, включая приз „Восходящая звезда“ на церемонии British Jazz Awards в 2003 году. Также он был номинирован на такую престижную награду, как BRIT Awards в категориях „лучший артист“ и „лучший live-исполнитель“. За саундтрек „Gran Torino“ для одноименного фильма Клинта Иствуда Каллум был номинирован на премию „Грэмми“ и на „Золотой глобус“ в категории „лучшая оригинальная песня“. В 2005 году Каллум был объявлен артистом года по версии BBC Radio 2 на церемонии BBC Jazz Awards, и это является несомненным подтверждением его необыкновенного таланта и влияния, которое он оказывает на мир джаза.