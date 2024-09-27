Участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская стали родителями

Илья Прусикин и Софья Таюрская из группы Little Big стали родителями. О радостной новости музыканты сообщили в запрещенной сети довольно необычным способом. „Проигравший рожает“, — подписали ребята видео, в котором играют в детскую настольную игру.

Несколько месяцев назад основатель группы Little Big и ее вокалистка, живущие в Америке, опубликовали снимок, где заметен округлившийся живот Софьи. Артисты получили поздравления от поклонников, которые не были готовы к этой новости. Сегодня пара поделилась, что у них родился ребенок. Об этом они поведали в соцсетях.

Напомним, отношения коллег начались со скандала. Люди называли Софью разлучницей, упрекали, что она увела возлюбленного у жены. Певица защищалась и заявляла, что это очень далеко от правды. Так, девушка уверяла, что сначала Илья ушел от супруги, и только через год он присмотрелся к ней.

Таюрской было больно слышать многочисленные оскорбления в свой адрес. „Никто же не знает, что в прошлом у меня с одним молодым человеком семь лет были серьезные отношения, я планировала заводить детей… Об этом никто не говорит. Все говорят, мол, увела мужика. Я не уводила Ильича!“ — говорила она Ксении Собчак.

Бывшая жена Прусикина, к слову, намекала, что слухи о Таюрской имели место быть. Ирина Смелая признавалась — их роман завязался на гастролях. Для нее предательство отца сына Добрыни стало ударом.

„Для начала нужно все это пережить, прострадать — столько, сколько нужно, а уже потом идти в терапию со специалистом — психологом, психотерапевтом, потому что только он поможет осознанно подойти к решению внутренних конфликтов. Хотя иногда полезно разрушить себя максимально, чтобы потом возродиться подобно птице феникс“, — откровенничала исполнительница в интервью.