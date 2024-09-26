Актеру Алексею Панину дали шесть лет заочно по обвинению в „оправдании терроризма“

Алексей Панин с 2020 года живет за пределами России. После начала полномасштабной российско-украинской войны он неоднократно выступал с антивоенными заявлениями.

Служба безопасности Украины в 2015 году обвинила Панина в „покушении на целостность“ страны из-за того, что в августе 2014 года он, находясь в Крыму, назвал полуостров территорией РФ. В 2020 году актер говорил, что ему „стыдно“ за эти слова.