Нежный образ, клятва у воды, многочисленные гости: Лана Дель Рей вышла замуж

39-летняя американская певица и автор песен Лана Дель Рей вышла замуж за гида по аллигаторам Джереми Дюфрена. Это произошло всего через месяц после того, как пара впервые появилась вместе на публике. Эксклюзивные фото со свадьбы опубликовал таблоид Daily Mail.

Влюбленные обменялись клятвами верности в Де-Аллеманде, Луизиана, где Джереми проводит для туристов свои экскурсии. К алтарю, расположенному у воды, певицу вел ее отец Роберт Грант. Там же присутствовали сестра Ланы, Кэролайн и брат Чарли.

Свадебное платье артистки до пола имело элегантный оборчатый вырез, пышную юбку и скромный шлейф, тянувшийся по гравийному проходу. Дюфрен надел черный костюм, белую рубашку и коричневые кожаные туфли.

Свадьба и прием прошли вдоль общественной гавани с бесчисленными столами, установленными под огромными белыми тентами на траве. Для Ланы этот брак стал первым, для ее мужа — вторым.

Буквально за несколько дней до свадьбы, 23 сентября, влюбленные получили разрешение на брак.

Певица впервые встретилась с гидом в 2019 году, когда после выступления на фестивале Buku Music + Art Project в Луизиане решила заказать экскурсию на надувных лодках. Но отношения между ними завязались через несколько лет, в мае 2024 года, когда Лана снова приехала в этот район в мае, чтобы выступить на фестивале Hangout Fest. Дюфрен пригласил звезду на свидание.

Ее отношения с Джереми изначально беспокоили друзей, которые были уверены, что раскопают что-то подозрительное о разведенном отце троих детей. Но вскоре они поняли, что он хорошо с ней обращается и дает ей то, что ей „нужно“ от партнера.

„Ее друзья и команда немного покопались в нем, опасаясь, что он может ее использовать, но его бизнес прибыльный, и он не нуждается в деньгах Ланы и не хочет их. Они видят, что он относится к ней правильно, и он очень, очень неприхотлив. Он дает ей то, что она ищет в мужчине, и он романтичен“, – рассказал инсайдер.

25 августа этого года Лана и ее возлюбленный были замечены на ее концерте в Лидсе.