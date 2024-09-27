27.09.2024, 11:00
ФОТО | Замешанная в скандале с Пи Дидди беременная Кармен Касс появилась на подиуме в прозрачном платье
ФОТО: | CAMERA PRESS
Кармен Касс, которая на этой неделе оказалась в центре внимания СМИ у себя на родине, появилась на Неделе моды в Париже, где в четверг вечером прошлась по подиуму в шоу австралийскиого дизайнера Кристофером Эсбером. Под прозрачным платьем супермодели был виден округлившийся живот.
Эстонка, покорившая мир высокой моды в 90-е, была одной из самых важных моделей в шоу Эсбера. Именно Касс внесла последние штрихи в модное зрелище и вышла на сцену последней, завершив шоу.
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