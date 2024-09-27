Шоубиз
27.09.2024, 11:00

ФОТО | Замешанная в скандале с Пи Дидди беременная Кармен Касс появилась на подиуме в прозрачном платье

 
Кармен Касс в 2017 году
Кармен Касс в 2017 году
ФОТО: Anthea Simms | CAMERA PRESS

Кармен Касс, которая на этой неделе оказалась в центре внимания СМИ у себя на родине, появилась на Неделе моды в Париже, где в четверг вечером прошлась по подиуму в шоу австралийскиого дизайнера Кристофером Эсбером. Под прозрачным платьем супермодели был виден округлившийся живот.

Эстонка, покорившая мир высокой моды в 90-е, была одной из самых важных моделей в шоу Эсбера. Именно Касс внесла последние штрихи в модное зрелище и вышла на сцену последней, завершив шоу.

О том, что модель, недавно отметившая 46-летие, беременна, пошли слухи еще в конце августа. Тогда ни сама супермодель, ни близкие к ней люди не хотели подтверждать эту новость, но на свадьбе племянницы, певицы Ясмин, округлившийся живот Касс уже был очень сильно заметен.

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