ФОТО | Замешанная в скандале с Пи Дидди беременная Кармен Касс появилась на подиуме в прозрачном платье

Эстонка, покорившая мир высокой моды в 90-е, была одной из самых важных моделей в шоу Эсбера. Именно Касс внесла последние штрихи в модное зрелище и вышла на сцену последней, завершив шоу.

О том, что модель, недавно отметившая 46-летие, беременна, пошли слухи еще в конце августа. Тогда ни сама супермодель, ни близкие к ней люди не хотели подтверждать эту новость, но на свадьбе племянницы, певицы Ясмин, округлившийся живот Касс уже был очень сильно заметен.