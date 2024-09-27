В Подмосковье прощаются с Романом Мадяновым
В подмосковном городе Бронницы, в Храме Архангела Михаила проходит прощание с Романом Мадяновым. Проводить артиста в последний путь собрались его коллеги, среди которых Борис Щербаков, Леонид Громов, Сергей Гармаш, Сергей Векслер, Ольга Прокофьева и другие.
Сын звезды рассказал, что отец до последнего боролся с болезнью. Несмотря на то, что ему уже было тяжело ходить, он продолжать ездить на автомобиле. Сколько мог, он снимался в кино. Лишь последние две недели перед смертью артисту было совсем плохо, тогда ему назначили паллиативное лечение.
„Он всегда был оптимистичен и несмотря на его состояние, всегда верил в то, что сможет выкарабкаться“, — цитирует Романа телеграм-канал SHOT.
Актера похоронят на кладбище в селе Малахово Раменского городского округа Московской области.