В Подмосковье прощаются с Романом Мадяновым

Сын звезды рассказал, что отец до последнего боролся с болезнью. Несмотря на то, что ему уже было тяжело ходить, он продолжать ездить на автомобиле. Сколько мог, он снимался в кино. Лишь последние две недели перед смертью артисту было совсем плохо, тогда ему назначили паллиативное лечение.