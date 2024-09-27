ФОТО | Эстонская метательница молота Анна Мария Орел вышла замуж за чемпиона мира из Словении

„Мечта сбылась“, - написала Анна Мария Орел в Instagram, опубликовав прекрасные свадебные фотографии. Пара заключила брачный союз 21 сентября. Свадебное торжество молодожены устроят в следующем году.

Пара объявила о своей помолвке в конце июня прошлого года, опубликовав фотографию обручального кольца на пальце девушки. „Будущие мистер и миссис Чех“, - написали они тогда в посте в Instagram.

25-летний Чех был одним из лучших метателей диска в мире в последние годы. Он стал чемпионом мира в Юджине в 2022 году и завоевал серебряную медаль в Будапеште в 2023 году.

В этом году в Риме словенец стал чемпионом Европы. На чемпионате Европы 2022 года в Мюнхене он завоевал серебряную медаль. Ему еще предстоит завоевать олимпийскую медаль. В Париже в этом году ему пришлось довольствоваться четвертым местом. На Олимпиаде в Токио в 2021 году он занял пятое место.

С Эстонией у Чеха довольно тесные связи. Мужчина не только живет в Таллинне, но его также тренировал многолетний эстонский олимпийский чемпион Герд Кантер. Сейчас его тренирует Март Олман.

27-летняя Орел занимает второе место в эстонском рейтинге лучших женщин в метании молота с результатом 69,85. Она становилась чемпионкой Эстонии в 2017-2020 годах.