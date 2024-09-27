Villemdrillem на Евровидение? Рэпер не исключает, что попытается принять участие в конкурсе вокалистов

Именно этот вопрос задали Villemdrillem’у ведущие радио SkyPlus Энди Райг и Элерин Тийт, поинтересовавшись, осталось ли еще что-то, чего рэпер не сделал на эстонской музыкальной сцене. „Я, наверное, уже шестой год занимаюсь музыкой серьезно и профессионально. Думаю, есть много вещей, которые я еще не сделал, и определенно есть много вещей, которые я пока не могу назвать“, - сказал музыкант, который скоро отметит свой 24-й день рождения.

Что касается его стремления попасть на „Евровидение“, то он пока не уверен. „Я не знаю. Глядя на то, куда все движется, я все больше и больше думаю, что хорошие песни будут хорошо смотреться и на „Евровидении“. Вся сцена „Евровидения“ движется в сторону того, чтобы принимать песни такими, какие они есть, а не такими, какими их хотят показать“, - сказал Villemdrillem в интервью SkyPlus, объясняя свое видение развития самого популярного в мире телевизионного шоу.

По словам Villemdrillem, пик „Евровидения“ пришелся на 2010 год, а некоторое время назад была „серая зона“, когда популярность музыкального шоу пошла на спад. Сейчас, по его мнению, конкурс находится на подъеме.

Поскольку „Евровидение“ становится все более качественным, самый популярный рэпер Эстонии не исключает, что когда-нибудь попробует туда попасть. „Сейчас это даже кажется неплохой идеей, но я не чувствую, что это то, к чему стоит стремиться или пытаться. Но никогда не говори никогда“, - заключил он.