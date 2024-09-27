В декабре вновь откроется крупнейшая в Эстонии зимняя деревня с ФотоЗоопарком, Волшебным лесом и самой длинной аллеей елок

Что ждет вас в Talveküla?

Знакомство с настоящей рождественской деревней – это не просто парк, а целый мир, где каждый найдет что-то для себя. Здесь вы сможете познакомиться с эльфами, посетить дом Деда Мороза Glämmi, поучаствовать в тематических мастер-классах и даже остановиться на ночлег в уютных домиках или глэмпингах.

4 января 2025 года пройдет грандиозное конфетное ралли (с 12:00 до 20:00) – событие, на котором гостей ждет море сладостей, веселья и сюрпризов. Это отличная возможность для всей семьи насладиться активным отдыхом и зарядиться праздничным настроением.

Увлекательные зоны для всей семьи

Ресторан и Каминный зал Деда Мороза – уютное место для корпоратива или семейного обеда. Здесь вас ждет особенное праздничное меню. ФотоЗоопарк Деда Мороза – одна из главных новинок этого года. Это место, где вы сможете увидеть редкие и экзотические фигуры животных, собранные по всему миру, и сделать памятные фотографии. Почтовое отделение и сувенирная лавка – отправьте открытку с личным посланием Деду Морозу или купите памятные рождественские сувениры.

Развлечения для самых маленьких

Эльфийская академия и спортивный зал эльфов – места, где дети смогут поучаствовать в весёлых и образовательных программах под руководством настоящих эльфов. В мастерской рождественского печенья попробуйте свои силы в украшении печенья под руководством опытных мастеров.

Больше подробностей о времени посещения и стоимости билетов читайте на Gloss.ee.