Перед сексом из пениса выделяется какая-то прозрачная жидкость. От нее тоже можно забеременеть, как от спермы?

Количество предэякулята, впрочем, может различаться у разных мужчин. Редко, но у некоторых его выделяется больше, и это даже вызывает комплексы. Не каждому комфортно чувствовать влажность в трусах и оставаться с пятном на них во время прелюдии или даже простого поцелуя. Если предсеменной жидкости выделяется действительно много, можно обратиться к врачу-урологу — способы снизить ее количество есть. Но „отменять“ предэякулят просто так не стоит — он в любом случае необходим мужчинам для поддержания здорового иммунитета и его быстрой реакции на возможные урогенитальные инфекции.

Но вернемся к предэякуляту. Еще одна его функция — снижение трения во время полового акта. Как правило, предсеменной жидкости выделяется около 4 миллилитров. Это чуть меньше объема стандартной чайной ложки.

Такой механизм нужен человеку для размножения: сперматозоиды не могут долго жить в кислотной среде. Семенная жидкость слабощелочная и оттого имеет гелеобразную, густоватую структуру — это немного защищает сперматозоиды, „оттягивая“ их гибель и давая им время встретить яйцеклетку. Вагина, впрочем, тоже „подстраивается“ под сперму, немного меняя уровень кислотности во время овуляции — периода, когда из яичника в маточную трубу выходит яйцеклетка, готовая к оплодотворению.

Предэякулят играет большую роль в половом акте. Как только организм чувствует, что скоро возможна разрядка, начинает производить предсеменную жидкость и „запускать“ ее в мочевыводящий канал. Этот секрет — щелочной. Он нейтрализует кислые остатки мочи и балансирует влияние, как правило, еще более кислой среды женского влагалища, которая во время полового акта контактирует с пенисом.

Прозрачная жидкость обычно выделяется из пениса при возбуждении — ее называют предэякулятом, или предсеменной жидкостью. Образуется она в бульбоуретальных, или куперовых железах, расположенных у основания пениса. А сама сперма вырабатывается в яичках.

Перед выбросом спермы половая система „готовится“ к этому и выделяет специальный секрет — и это нормально

Конечно, может показаться, если речь идет о защищенном сексе, то большинство функций предэякулята выглядят ненужными. Контрацептив становится физическим барьером между вагиной и пенисом, а влияние кислотности на процесс зачатия уже неважно, ведь пара и так предохраняется от беременности. Проблема трения тоже решается за счет лубриканта. Однако стоит понимать, что выделение предэякулята — это часть нормальной работы организма, которую мы без препаратов (и медицинской необходимости) не можем контролировать.

Шансов забеременеть от предэякулята меньше, чем от спермы, но они есть. Опасность заключается в другом

Сама по себе предсеменная жидкость в чистом виде не содержит сперматозоидов: это логично даже исходя из того, что оба секрета производятся разными железами. Однако на практике есть нюансы.

Ученые проводили эксперимент, получив предэякулят от 27 мужчин. В 11 образцах предсеменной жидкости нашли сперматозоиды, активными они были в 10 случаях. Получается, сперматозоиды были в предэякуляте 37% участников исследования. По другим данным, число мужчин с таким предэякулятом может превышать 40%.

Одно из популярных объяснений, почему в предэякуляте есть сперматозоиды, говорит о том, что они могут „задержаться“ в уретре после предыдущего полового акта. В таком случае предсеменная жидкость „подхватит“ их и вымоет оттуда вместе с собой. Однако в таком случае непонятно, почему это не может сделать та же моча: немногие мужчины занимаются сексом два раза подряд без промежуточного похода в туалет.

К примеру, врач из США Робин Миллер согласна с версией, что у некоторых мужчин небольшое количество спермы неконтролируемо просачивается в уретру и, соответственно, смешивается с предсеменной жидкостью. Но, похоже, сегодня у исследователей и медиков нет точного ответа на вопрос, как сперматозоиды оказываются в предэякуляте. Пока консенсус лишь в том, что от него беременность все же возможна.

Можно предположить, что у каких-то мужчин предэякулят, может, и не вызовет наступление беременности. Возможно, это объясняет существование убеждения о том, что прерванный половой акт эффективно противостоит зачатию. Но, по сути, это лотерея — именно по этой причине метод прерванного полового акта не считается надежным методом предохранения. Около 20% женщин беременеют в первый же год использования подобной „контрацепции“.

Главная же опасность предэякулята (как и в целом незащищенного секса) заключается в том, что он с таким же успехом переносит заболевания, передающиеся половым путем, как и другие биологические жидкости вроде спермы или женских вагинальных выделений. Поэтому, если речь идет о половом акте с партнером, в здоровье которого вы не уверены, полагаться на судьбу точно не стоит — без презерватива не обойтись.

Напомним, это единственный метод защиты, который предотвращает не только беременность, но и заражение инфекциями.