Прощайте, профессор Макгонагалл. Умерла актриса Мэгги Смит

Ей было 89 лет. Смит известна по ролям Вайолет Кроули в „Аббатстве Даунтон“ и Минервы Макгонагалл в „Гарри Поттере“

О смерти Смит написали Sky News и BBC со ссылкой на заявление ее сыновей.

По их словам, Смит „мирно умерла в больнице сегодня рано утром, в пятницу, 27 сентября“. Мать сыновья описали как „глубоко приватного человека“, который „был с друзьями и семьей в конце“.

Дети актрисы рассказали, что она находилась в лондонской больнице Chelsea and Westminster Hospital.

„Она оставила двоих сыновей и пятерых любящих внуков, опустошенных потерей их необычной матери и бабушки“, — говорится в сообщении о ее смерти.

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Родилась 28 декабря 1934 года, а карьеру на сцене начала в 1950-х годах.

Наибольшую узнаваемость актриса получила за роли профессора Минервы Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере и вдове-графине Вайолет Кроули в „Аббатстве Даунтон“.

В 1969 году она получила „Оскар“ за лучшую женскую роль в фильме „Расцвет мисс Джин Броди“, а в 1978 году — за лучшую женскую роль второго плана в „Калифорнийской сюите“.

Reuters пишет , что она одна из немногих актеров, получивших тройную премию: два „Оскара“, четыре „Эмми“ и „Тони“. Кроме того, Смит семь раз становилась лауреаткой премии BAFTA — в том числе четырежды как лучшая актриса, один раз за лучшую роль второго плана.

В 1990 году королева Елизавета посвятила Мэгги Смит в рыцари. С тех пор актриса получила право прибавлять к своему имени почетный титул дамы.