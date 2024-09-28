Реквием по мудаку. Каким получился снятый в Риге „Лимонов. Баллада об Эдичке“

Рабочий, поэт, швей и слуга Эдуард Савенко (Бен Уишоу, Гренуй из „Парфюмера“ и Q из „Джеймса Бонда“) берет псевдоним Лимонов, сперва ищет себя в Харькове, потом в Москве, потом в Нью-Йорке, потом в Париже, потом снова в Москве, потом проходит тюрьму, выходит на волю - за кадром умирает. Параллельно этому - тысячи знаков стихов, много секса (в том числе под речи Солженицына), много насилия (физического - против партнерши - и вербального - против французской собеседницы, что-то не то сказавшей о русских) и селфхарма. А также острое желание стать великим, устроить революцию. Как пел Егор Летов (тоже временный соратник Лимонова), „покончив с собой, уничтожить весь мир“. Только так.