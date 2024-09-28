Кино
28.09.2024, 13:14

Реквием по мудаку. Каким получился снятый в Риге „Лимонов. Баллада об Эдичке“

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Николай Овчинников, delfi.lv

Николай Овчинников („Волна Латвия“) посмотрел премьерный показ „Лимонова. Баллады об Эдичке“ в рамках „Балтийской жемчужины“ в Риге и рассказывает, из чего состоит новый фильм Кирилла Серебренникова. И как его поймут те, кто никогда не был в России и мало что знает про нее.

Рабочий, поэт, швей и слуга Эдуард Савенко (Бен Уишоу, Гренуй из „Парфюмера“ и Q из „Джеймса Бонда“) берет псевдоним Лимонов, сперва ищет себя в Харькове, потом в Москве, потом в Нью-Йорке, потом в Париже, потом снова в Москве, потом проходит тюрьму, выходит на волю - за кадром умирает. Параллельно этому - тысячи знаков стихов, много секса (в том числе под речи Солженицына), много насилия (физического - против партнерши - и вербального - против французской собеседницы, что-то не то сказавшей о русских) и селфхарма. А также острое желание стать великим, устроить революцию. Как пел Егор Летов (тоже временный соратник Лимонова), „покончив с собой, уничтожить весь мир“. Только так.

А у него все не выходит и не выходит. Выходит всякое по мелочи. Сменить жену, сменить место проживания, познать глубины нью-йоркского дна, поязвить насчет других коллег (Бродский, Сахаров, Евтушенко), попристраивать рукопись, пообщаться с гэбистом, отказаться от поста советчика президента, построить тесный бункер, отсидеть, выйти под объективы фотокамер и радостные возгласы немногочисленных сторонников. Собственно, вот и весь Эдичка, Эдди, Эдуард Лимонов. Тоддфилиппсовский джокер (так Серебренников сказал, не я) с харьковской пропиской. Вечный революционер, который проиграл, став респектабельным писателем для респектабельных буржуа.

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