ФОТО | Бизнесвумен Эве Тоотс с размахом отметила 50-летие в театре "Эстония", поздравить ее пришло большое количество знаменитостей

В субботу вечером в концертный зал Estonia на празднование дня рождения пришли многие известные люди Эстонии: Ханно Певкур с женой Хелин Певкур, Луиза Рыйвас с мужем, бывшим премьер-министром Таави Рыйвасом, Индрек Таранд и др. На вечеринку прибыли также крупный бизнесмен Урмас Сыырумаа, предприниматель Яанус Рахумяги, модельер Кристийна Вийрпалу и бизнесмен Эвен Тудеберг, предприниматель Энн Вескимяги с мужем Хели, топ-продюсер Каупо Карельсон со своей деловой партнершей Моникой Вихманн и другие.