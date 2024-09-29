ФОТО | Бизнесвумен Эве Тоотс с размахом отметила 50-летие в театре "Эстония", поздравить ее пришло большое количество знаменитостей(22)
В субботу вечером бизнесвумен Эва Тоотс отпраздновала свое 50-летие в концертном зале Estonia. На грандиозную вечеринку пришли предприниматели, политики и другие известные люди.
В субботу вечером в концертный зал Estonia на празднование дня рождения пришли многие известные люди Эстонии: Ханно Певкур с женой Хелин Певкур, Луиза Рыйвас с мужем, бывшим премьер-министром Таави Рыйвасом, Индрек Таранд и др. На вечеринку прибыли также крупный бизнесмен Урмас Сыырумаа, предприниматель Яанус Рахумяги, модельер Кристийна Вийрпалу и бизнесмен Эвен Тудеберг, предприниматель Энн Вескимяги с мужем Хели, топ-продюсер Каупо Карельсон со своей деловой партнершей Моникой Вихманн и другие.
Именинница была на мероприятии с мужем Яаном Тоотсом (мэр Нарвы) и дочерью.