Фотостена в театре:

Действие оперы происходит в Испании в первой половине XIX века. Основные персонажи: цыганка Кармен, сержант дон Хозе, тореадор Эскамильо и невеста Хозе Микаэла. Помимо них в опере представлен ряд второстепенных персонажей: офицеры, солдаты, цыгане, контрабандисты, тореадоры, владелец таверны и простой народ.

Ко времени смерти Жоржа Бизе 3 июня 1875 года опера была показана 33 раза, последние спектакли проходили при низкой заполняемости театра, но затем посещаемость возросла. Вскоре спектакль сняли с репертуара „Опера-Комик“; его вернули лишь в 1883 году, значительно изменив, за что директор театра был сильно раскритикован и впоследствии вернул оригинальный сюжет. В дальнейшем „Кармен“ ставилась в двух версиях — оригинальной „разговорной“ и „речитативной“, которую уже после смерти Бизе создал Эрнест Гиро и которая в будущем стала очень популярной.

Пётр Чайковский, видевший первые постановки „Кармен“, писал, что опера Бизе — „это в полном смысле шедевр, то есть одна из тех немногих вещей, которым суждено отразить в себе в сильнейшей степени музыкальные стремления целой эпохи. Лет через десять „Кармен“ будет самой популярной оперой в мире…“. В дальнейшем „Кармен“ получила всемирную известность, её исполняли многие оперные звёзды. Так, в Нью-Йорке партию Хозе пел Энрико Карузо (с 1906 по 1919 год). Опера имела успех в Германии, где в числе её зрителей были Отто фон Бисмарк и Фридрих Ницше, причём, по словам последнего, произведение Бизе сильно на него повлияло.

Прием в синем зале:

Художественная группа из Франции во главе с режиссером Пьером-Эммануэлем Руссо представила зрителям новую версию спектакля с бесподобной музыкой. В главной партии „Кармен“ на премьере солировала француженка Мари Готро. Эту же роль во втором спектакле в воскресенье исполнила эстонка Хелен Локута.

На первый спектакль новой постановки "Кармен" в театр "Эстония" пришло около 900 человек, в том числе представители Евросоюз и члены Рийгикогу.

Опера Кармен: