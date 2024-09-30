Тейлор Свифт: как девочка из Пенсильвании стала самой большой звездой современности

В свои 34 года она уже стала многократной рекордсменкой Книги рекордов Гиннеса и попала в список самых богатых людей мира. В чем секрет ее популярности и что известно о жизни знаменитости?

Популярность в США

Девушка родилась в Пенсильвании в семье брокера и домохозяйки. Еще с детства Тейлор увлекалась музыкой, а в 14 лет подписала контракт с лейблом Sony. Таким образом она стала самой молодой артисткой в мире, которой удалось это сделать. Позже исполнительница разорвала контракт, считая, что компания ею не занимается так, как нужно. Уже через три года она выпустила первый альбом „Taylor Swift“, который сразу стал популярным.

Сначала она пела в стиле кантри, далее ее музыка эволюционировала в кантри-поп и поп-рок, затем - в R’n’B. В конце концов она охватила всю аудиторию с любым музыкальным вкусом.

За 17 лет своей творческой карьеры Тейлор выпустила 11 студийных альбомов. Свифт считают также единственной в истории артисткой, чьи 6 альбомов продались более 1 млн копий за неделю в США.

Награды Тейлор Свифт

Молодая исполнительница является обладательницей также многих престижных премий за свой талант. В частности, она лауреат 14 премий Грэмми, среди которых 4 награды в номинации „Альбом года“. Ее композиции входят в списки лучших песен и альбомов всех времен по версии изданий „Rolling Stone“ и „Billboard“. Она также дважды получила награду в категории „Человек года“ по версии журнала „TIME“. А в этом году вошла в перечень самых богатых людей мира. Там она заняла 14 место, а ее состояние составило 1,1 млрд долларов.

„Свифт каким-то образом стала самой богоподобной суперзвездой на планете - я никогда не думала, что такое вообще возможно“, - сказала журналистка.

Считается, что Тейлор построила правильную коммуникацию со своими поклонниками. Известно, что девушка приглашает фанов к себе домой, чтобы вместе провести время. Таким образом она показала, что артист может быть намного ближе к людям, которые ее так любят.

Скандалы вокруг Тейлор Свифт