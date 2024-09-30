ФОТО | Горячая мамочка! Глубоко беременная Кармен Касс прошлась по подиуму в сексуальном нижнем белье

В прошлый четверг вечером Касс появилась на Неделе моды в Париже в показе Кристофера Эсбера, а в пятницу приняла участие в показе культового бренда Vetements. Кармен была не единственным знаменитым лицом, вышедшим на подиум на показе люксового дома моды: рэпер Трэвис Скотт, актриса Марсия Кросс из „Отчаянных домохозяек“ и одна из самых известных моделей последнего десятилетия Джиджи Хадид также появились в качестве моделей. Все они были одеты в довольно откровенные наряды, а на беременной Кармен были кружевной бюстгальтер и шелковая юбка на бедрах.