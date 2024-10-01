Новая выставка „Жизнь и смерть господина Н.“ в KUMU станет экскурсом в зарождение эстонской буржуазии(1)
4 октября в KUMU открывается новая выставка музея KUMU „Жизнь и смерть господина Н.“, которая перенесет посетителей в дом-музей выдуманного персонажа, господина Н., используя новые объекты Урмаса Люйса и произведения, извлеченные из запасников музеев, чтобы рассказать о зарождении буржуазии в Эстонии.
Почтенный возраст господина Н. пришелся на 1920-е и 1930-е годы, когда он достиг достатка и навсегда сменил утоптанный земляной пол на модный паркет – как интеллектуально, так и физически. Здесь ему открылись новый стиль жизни, ценностные нормы и возможности для самореализации. Он достиг свободы – полной независимости и свободы. Нашлись новые способы для проживания страстей, теплый ватерклозет в доме заменил ближайшие кусты, а место веры заняла шляпа-котелок. В обретенные нередкие, но одинокие периоды досуга господин Н. всегда находил время, чтобы пойти прогуляться, зайти в кафе и поразмышлять о жизни и смерти, бурлении страстей, вере и времени, мудрости и метаниях, обнаженном женском теле и омерзительной черни. Когда господин Н. покинул наш мир, этого никто не заметил. В его комнате оседала пыль.
Урмас Люйс (род. в 1987) изучал кузнечное дело и создавал масштабные инсталляции и перформансы. Его персональные выставки зачастую представляют собой ткань повествования, создавая пространства, где кто-то как будто жил или бывал. В пространствах появляются сдвиги, разрывы, невозможности, создающие поэтический иносказательный уровень. В данную выставку включено множество объектов из произведений искусства из запасников различных музеев, и они имитируют историческую аутентичность, создавая новые ментальные лабиринты. При этом выставки Люйса всегда несколько жутковаты: под кажущейся безопасностью таится ощутимая, но невыразимая опасность и разложение. Люйс строит миры и немедленно разрушает их.
В выставке использованы произведения Эдуарда Вийральта, Йоханнеса Мюлбера, Оскара Каллиса, Аугуста Вейценберга, Эрны Крайшман, Хандо Мугасто, Энделя Кыкса, Амандуса Адамсона и многих других художников из коллекций Художественного музея Эстонии и прочих эстонских музеев. Историческая мебель и предметы быта на выставке предоставлены коллекцией Художественного музея Эстонии и частными коллекциями.
Выставка будет открыта до 16.02.2025