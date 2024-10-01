Новая выставка „Жизнь и смерть господина Н.“ в KUMU станет экскурсом в зарождение эстонской буржуазии

Почтенный возраст господина Н. пришелся на 1920-е и 1930-е годы, когда он достиг достатка и навсегда сменил утоптанный земляной пол на модный паркет – как интеллектуально, так и физически. Здесь ему открылись новый стиль жизни, ценностные нормы и возможности для самореализации. Он достиг свободы – полной независимости и свободы. Нашлись новые способы для проживания страстей, теплый ватерклозет в доме заменил ближайшие кусты, а место веры заняла шляпа-котелок. В обретенные нередкие, но одинокие периоды досуга господин Н. всегда находил время, чтобы пойти прогуляться, зайти в кафе и поразмышлять о жизни и смерти, бурлении страстей, вере и времени, мудрости и метаниях, обнаженном женском теле и омерзительной черни. Когда господин Н. покинул наш мир, этого никто не заметил. В его комнате оседала пыль.