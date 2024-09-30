РОЗЫГРЫШ БИЛЕТОВ | „Эйнштейн и Маргарита“: Встреча Серебрякова и Раппопорт на таллинской сцене состоится!

Изначально спектакль должен был состояться 29 марта в Таллинне, а также в Риге, однако по техническим причинам рижские выступления были отменены. Было принято решение перенести и таллиннскую постановку, так как логистически для труппы было не целесообразно ради одного спектакля. Теперь в рамках нового европейского тура спектакль пройдет не только в Таллинне, но и в Голландии, Швейцарии, Германии и Финляндии.

Спектакль, поставленный режиссером Александром Мариным, разворачивается в 1945 году, когда Альберт Эйнштейн, проживающий в Америке, сталкивается с последствиями разработки атомного оружия и личной трагедией. В ночь августа того года его дом в Принстоне станет сценой для эмоциональных признаний и страшных тайн.

Не упустите возможность увидеть эту мощную драму 11 ноября в концертном доме Alexela. Билеты уже в продаже!

Однако у вас есть уникальная возможность выиграть билеты на данную постановку. Участвуйте в розыгрыше от портала Бублик на нашей странице в Facebook!