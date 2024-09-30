30.09.2024, 13:00
ФОТО | Демонические танцы и песни в поддержку Палестины. В Таллинне прошел концерт эпатажной звезды „Евровидения“ Bambie Thug
ФОТО: | Delfi Meedia
Ирландские готик-поп исполнители Bambie Thug, занявшие шестое место на конкурсе „Евровидение“ в этом году, выступили в Paavli Kultuurivabrik в Таллинне.
Рожденная в графстве Корк Bambie Thug предпочитает, чтобы ее называли во множественном числе, используя такие местоимения как они/им/их. Так они разрушают все гендерные и общественно-политические стереотипы. Свою уникальную манеру исполнения они называют Ouija-pop, и это действительно нечто совершенно особенное.
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