Культура
30.09.2024, 13:00

ФОТО | Демонические танцы и песни в поддержку Палестины. В Таллинне прошел концерт эпатажной звезды „Евровидения“ Bambie Thug

 
Bambie Thug kontsert 27.09.2024
Bambie Thug kontsert 27.09.2024
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Ирландские готик-поп исполнители Bambie Thug, занявшие шестое место на конкурсе „Евровидение“ в этом году, выступили в Paavli Kultuurivabrik в Таллинне.

Рожденная в графстве Корк Bambie Thug предпочитает, чтобы ее называли во множественном числе, используя такие местоимения как они/им/их. Так они разрушают все гендерные и общественно-политические стереотипы. Свою уникальную манеру исполнения они называют Ouija-pop, и это действительно нечто совершенно особенное.

Bambie Thug представляли Ирландию на песенном конкурсе „Евровидение“ в 2024 году и со своей песней „Doomsday Blue“ заняли почетное шестое место. Это самый лучший результат, которого удавалось достигнуть ирландским музыкантам за последние 24 года. Песня, представляющая собой оду квир-сообществу и рассказывающая об ощущениях, которые испытываешь, когда твой потенциал не замечают, это звуковое путешествие от альтернативных ведьминских куплетов до демонических криков, от поп-припевов до средних джазовых октав, переходящее в электронный рёв и тяжелые гитарные рифы.

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