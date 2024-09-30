Пугачева не забыла о годовщине смерти Моисеева и послала букет цветов на могилу

За местом захоронения ухаживает директор и близкий друг Бориса Моисеева Сергей Горох. Он рассказал журналистам, что последней мечтой, которой не дано было осуществиться, у Моисеева был надежда красиво уйти со сцены.

„Будучи уже сильно больным, он не терял оптимизма и надеялся еще раз выйти на сцену. „Серега, мы обязательно сделаем мое новое шоу“, — говорил мне радостно Борис. Он хотел сделать новую программу к своему семидесятилетию, но сложилось все не так, как мы мечтали“, сказал Горох.