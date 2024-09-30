Modulshtein и MariQ выпустили совместный альбом на стихи ОБЭРИУ

„Идея соединить стихи ОБЭРИУтов с музыкой у меня появилась еще во времена увлечения ими в школьные годы. Затем во время обучения в Музыкальной академии на стихи „Дыр бул щыл, убешщур скум…“ я написал произведение для голоса и фортепиано, которое посвятил футуристу Алексею Крученых. Оно вошло в мою дипломную работу“, — делится Александра Жеделёв. Увлечение стихами Хармса, Введенского, Олейникова выросло в спектакль на большой сцене Русского театра Эстонии и полноценный альбом, состоящий из десяти песен и одного инструментала.

19 сентября 2024 года состоялась премьера постановки „Очень много солнца“ о судьбе представителей литературной группы ОБЭРИУ, в котором можно услышать музыку с альбома „Шепот заглушенных лир“ в живом исполнении дуэта Modulshtein и MariQ. В сентябре проект успел презентовать программу на фестивале Station Narva, где получили первые позитивные отзывы. Уже сегодня альбом доступен на всех стриминговых платформах, а 2 ноября в Таллинне в Energia avastuskeskus, 16 ноября в Тарту в Uus Teater и 22 ноября в Нарве в Art Club Ro-Ro состоятся концерты-презентации винилового диска.

Новый альбом — это уже пятая пластинка на счету проекта Modulshtein. Название „Шепот заглушенных лир“ — это цитата из стихотворения „Мне жалко“ А. Введенского, а последовательность песен на релизе далеко не случайна. Это цельное высказывание; альбом, как и спектакль, является своего рода манифестом. В том, что случилось с поэтами ОБЭРИУ 100 лет назад, мы можем проследить страшную параллель с днем сегодняшним. Открывает альбом песня „Бедняжка“ на стихи Н. Олейникова, наполненные фатализмом, безысходностью и обреченностью судьбы участников группы ОБЭРИУ, затем следует „Воздух“ А. Введенского, словно дающий глоток надежды. Первая сторона пластинки закрывается известным шуточным стихотворением Д. Хармса „Миллионы“, которое совсем не шуточно, в метафорическом ключе намекает на количество людей, реально погибших в те времена от действий коммунистического режима. Вторая сторона открывается песней на стихотворение „Мне жалко“, также среди композиций есть песня, в которой в стиле напористого рэпа использован текст известной критической статьи Л. Нильвича о творчестве ОБЭРИУтов, которая была опубликована в ленинградской молодежной газете „Смена“. Есть на альбоме и две песни на английском языке, обе на стихи Д. Хармса, а закрывает пластинку инструментальная композиция Empty Speeches, названная так же, как и одноименное стихотворение этого автора.