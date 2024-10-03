В T1 пройдет ярмарка красоты с необычными брендами и бесплатными лекциями

11:00. Известный мастер по бровям Сигне Уйбо, Beautybooster OÜ: „Иконические брови Billion Dollar Brows и персональная коллекция макияжа в Billion Dollar Box!“ Впервые в Эстонии представляем набор Marilyn Monroe Billion Dollar Brows Icon Collection, с помощью которого можно создать идеальную форму бровей, как у легендарной Мэрилин Монро! Также приглашаем познакомиться с коллекцией Billion Dollar Box, которая поможет собрать индивидуальный арсенал красоты с подходящими вам оттенками, которые удобно брать с собой и использовать в любое время.

13:00. Mineral Project OÜ: „Уход за кожей и минеральная косметика как ритуал красоты и образ жизни для женщин. За годы мы отобрали лучшие, надежные и уникальные бренды со всего мира и объединили их в единое целое, чтобы предложить осознанным потребителям и профессионалам приятный и здоровый уход с головы до ног. Минеральная косметика Bellapierre Cosmetics — это не просто красивый и декоративный макияж, но и здоровый уход за кожей и защита. Процедуры и уход за кожей от южнокорейского бренда Nanoasia, которые действительно эффективны и дают быстрые результаты! Продукты и процедуры NANOASIA откроют вам магию красоты, обеспечивая вашей коже настоящее удовольствие. Красота и молодость без уколов! Athos имеет для нас особое значение. 100% натуральные средства по уходу за кожей изготовлены вручную монахами Святой горы Афон в Греции. Выбирая продукцию Athos, вы поддерживаете монастырь и становитесь частью нашего общего духовного пути. World of Beauty — это нейрокосметика из Италии, которая с 1960-х годов сочетает в себе новейшие биотехнологии, природные рецепты, мудрость аюрведы и ароматерапию, помогая гармонизировать тело, разум и душу. Уход за лицом и телом без инъекций, основанный на инновационных технологиях, не только имеет мощный антивозрастной эффект, но и полностью избавляет от стресса, безболезнен, не травмирует кожу и не угрожает здоровью. Каждая кожа заслуживает лучшего!“