В T1 пройдет ярмарка красоты с необычными брендами и бесплатными лекциями
В субботу, 12 октября 2024 года, с 11:00 до 16:00 на втором этаже центра T1 пройдет ярмарка красоты Buduaar, где более 50 компаний представят свою продукцию и услуги в сферах красоты, моды, здоровья и образа жизни! На ярмарке можно бесплатно посетить различные лекции и получить новые знания. Регистрация на лекции не требуется.
Любой желающий может присоединиться к предложенным организаторами лекциям. На ярмарке красоты со своим стендом будет присутствовать и русскоязычная радиостанция Star FM+. Постоянная ведущая утренней программы Юлия Манго будет преветствовать гостей мероприятия и делиться солнечным настроением.
Расписание лекций:
11:00. Известный мастер по бровям Сигне Уйбо, Beautybooster OÜ: „Иконические брови Billion Dollar Brows и персональная коллекция макияжа в Billion Dollar Box!“ Впервые в Эстонии представляем набор Marilyn Monroe Billion Dollar Brows Icon Collection, с помощью которого можно создать идеальную форму бровей, как у легендарной Мэрилин Монро! Также приглашаем познакомиться с коллекцией Billion Dollar Box, которая поможет собрать индивидуальный арсенал красоты с подходящими вам оттенками, которые удобно брать с собой и использовать в любое время.
11:30. Кадри Лутус и Реет Хярмат, создатели бренда DODICI Organic: самые красивые идеи подарков для тех, кого очаровывает магия знаков зодиака. Продукция DODICI — это не просто средства по уходу за телом, это настоящий дар природы для вашей кожи и чувств.
12:00. Кадрин Локотар, Oriflame Holdings B.V. – „Твоя формула красоты и благополучия“.
12:30. Пол Холмберг – „Самый востребованный визажист Эстонии“.
13:00. Mineral Project OÜ: „Уход за кожей и минеральная косметика как ритуал красоты и образ жизни для женщин. За годы мы отобрали лучшие, надежные и уникальные бренды со всего мира и объединили их в единое целое, чтобы предложить осознанным потребителям и профессионалам приятный и здоровый уход с головы до ног. Минеральная косметика Bellapierre Cosmetics — это не просто красивый и декоративный макияж, но и здоровый уход за кожей и защита. Процедуры и уход за кожей от южнокорейского бренда Nanoasia, которые действительно эффективны и дают быстрые результаты! Продукты и процедуры NANOASIA откроют вам магию красоты, обеспечивая вашей коже настоящее удовольствие. Красота и молодость без уколов! Athos имеет для нас особое значение. 100% натуральные средства по уходу за кожей изготовлены вручную монахами Святой горы Афон в Греции. Выбирая продукцию Athos, вы поддерживаете монастырь и становитесь частью нашего общего духовного пути. World of Beauty — это нейрокосметика из Италии, которая с 1960-х годов сочетает в себе новейшие биотехнологии, природные рецепты, мудрость аюрведы и ароматерапию, помогая гармонизировать тело, разум и душу. Уход за лицом и телом без инъекций, основанный на инновационных технологиях, не только имеет мощный антивозрастной эффект, но и полностью избавляет от стресса, безболезнен, не травмирует кожу и не угрожает здоровью. Каждая кожа заслуживает лучшего!“
13:30. Карин Теллинг, Rosena DK OÜ – „Угоститесь красотой.“
14:00. Эха Урбсалу, основатель VikingBeauty OÜ: „Почему именно натуральные эстонские ягоды — облепиха и морошка — особенно хороши для кожи женщин среднего возраста.“
14:30. Эрика Роосимаа, ELEVEN Australia – „Научные исследования структуры волос и влияние различных активных веществ на восстановление волос.“
15:00. Star Company OÜ – „Интересные новейшие услуги в сфере красоты.“
Вход на ярмарку красоты – бесплатный!