На время фестиваля TubIN осенний Тарту превратится в город музыки

Символический старт фестивалю будет дан 1 октября, в Международный день музыки. В концертном зале „Эстония“ состоится открытая репетиция Эстонского национального симфонического оркестра под управлением дирижера Михаила Герца. Концерт подготовлен в сотрудничестве с Таллинном, как городом музыки ЮНЕСКО. На открытую репетицию приглашаются школьники и все заинтересованные лица. Посещение концерта – бесплатно для всех.

Основная программа фестиваля пройдет в Тарту с 3 по 6 октября. Ежегодно осенью TubIN представляет творчество величайшего эстонского композитора-симфониста Эдуарда Тубина и его современников. Художественный руководитель фестиваля – Михаил Герц.

Официальное открытие фестиваля состоится 3 октября в концертном зале „Ванемуйне“. На концерте „Номер один“ выступят скрипач Ханс Кристиан Аавик и Эстонский национальный симфонический оркестр. В программе – произведения под номером один: Симфония № 1 Бетховена, Концерт для скрипки № 1 Тубина и Симфония № 1 Тубина. Таллиннская публика сможет услышать этот концерт 4 октября в концертном зале „Эстония“. Оба концерта предваряет часовая беседа, в ходе которой Йоонас Хеллерма и Михаил Герц расскажут о фестивале, творчестве и жизненном пути Эдуарда Тубина.

Фестиваль TubIN завершится 6 октября в концертном зале „Ванемуйне“. На закрытии прозвучат Симфония № 9 Тубина, Концерт Тюйра для флейты-пикколо и оркестра „Solastalgia“, Симфония № 9 „Из Нового Света“ Дворжака. Симфоническим оркестром „Ванемуйне“ дирижирует Михаил Герц, а в роли солистки на флейте-пикколо выступит Хейли Розин-Лейватегия.

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