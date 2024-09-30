ОБЗОР | Как прошел юбилей одной из самых богатых женщин Эстонии? Ради жены мэра Нарвы на сцену театра „Эстонии“ вышел даже Элвис

Приглашения на грандиозную вечеринку были разосланы в первой половине лета. По данным журнала Kroonika, с организацией юбилейного концерта помогла фирма Land Kontsert. На вечеринке собрались давние друзья, бизнес-партнеры и даже конкуренты знаменитой пары.

На праздник чета Тоотс прибыла вместе. Эве, Яан и их дочь Элизабет, родившаяся в 2017 году, подъехали к дверям „Эстонии“ на личном Maybach мэра Нарвы. Вся семья была одета в наряды, сочетающиеся между собой: яркое платье Эве цвета красной розы сочеталось с галстуком-бабочкой в нагрудном платке в кармане ее мужа. Белоснежное платье дочери Элизабет добавило свежести.