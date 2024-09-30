30.09.2024, 18:00
ОБЗОР | Как прошел юбилей одной из самых богатых женщин Эстонии? Ради жены мэра Нарвы на сцену театра „Эстонии“ вышел даже Элвис(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
Одной из самых влиятельных бизнес-леди Эстонии и совладелице Astri Grupp Эве Тоотс исполнилось 50 лет. Празднование дня рождения в концертном зале „Эстония“ было организовано ее мужем, мэром Нарвы Яаном Тоотсом.
Приглашения на грандиозную вечеринку были разосланы в первой половине лета. По данным журнала Kroonika, с организацией юбилейного концерта помогла фирма Land Kontsert. На вечеринке собрались давние друзья, бизнес-партнеры и даже конкуренты знаменитой пары.
Уже заказано?