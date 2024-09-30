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30.09.2024, 18:00

ОБЗОР | Как прошел юбилей одной из самых богатых женщин Эстонии? Ради жены мэра Нарвы на сцену театра „Эстонии“ вышел даже Элвис

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Эве Тоотс прибыла на праздник вместе со своим мужем, мэром Нарвы Яаном Тоотсом.
Эве Тоотс прибыла на праздник вместе со своим мужем, мэром Нарвы Яаном Тоотсом.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Одной из самых влиятельных бизнес-леди Эстонии и совладелице Astri Grupp Эве Тоотс исполнилось 50 лет. Празднование дня рождения в концертном зале „Эстония“ было организовано ее мужем, мэром Нарвы Яаном Тоотсом.

Приглашения на грандиозную вечеринку были разосланы в первой половине лета. По данным журнала Kroonika, с организацией юбилейного концерта помогла фирма Land Kontsert. На вечеринке собрались давние друзья, бизнес-партнеры и даже конкуренты знаменитой пары.

На праздник чета Тоотс прибыла вместе. Эве, Яан и их дочь Элизабет, родившаяся в 2017 году, подъехали к дверям „Эстонии“ на личном Maybach мэра Нарвы. Вся семья была одета в наряды, сочетающиеся между собой: яркое платье Эве цвета красной розы сочеталось с галстуком-бабочкой в нагрудном платке в кармане ее мужа. Белоснежное платье дочери Элизабет добавило свежести.

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