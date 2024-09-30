Виктория Ладынская-Кубитс ушла из политики и написала детскую книгу про гномиков

„Моя дочка подросла и задала вопрос: „Существуют ли гномики на самом деле или это ты стараешься мне как-то сохранить эту сказку?“. И в этот момент мамин мозг судорожно заработал, как же все же удержать этот мир, как же сохранить эту сказку. И я считаю, что не только дети, но и взрослые нуждаются в сказке, в чудесах, в сохранении веры в прекрасное. Поэтому я подумала, что должна это как-то сформулировать. И вот спустя год, как я ушла из политики, выходит у меня детская книжка“, - рассказала Ладынская-Кубитс в интервью „Горизонту“ на ETV+.