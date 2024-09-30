Виктория Ладынская-Кубитс ушла из политики и написала детскую книгу про гномиков(1)
Бывший политик Виктория Ладынская-Кубитс написала книгу для детей на эстонском языке „Päkapikuraamat“ („Книга гномиков“). До этого она не писала книжки для детей, сообщает rus.err.ee.
„Моя дочка подросла и задала вопрос: „Существуют ли гномики на самом деле или это ты стараешься мне как-то сохранить эту сказку?“. И в этот момент мамин мозг судорожно заработал, как же все же удержать этот мир, как же сохранить эту сказку. И я считаю, что не только дети, но и взрослые нуждаются в сказке, в чудесах, в сохранении веры в прекрасное. Поэтому я подумала, что должна это как-то сформулировать. И вот спустя год, как я ушла из политики, выходит у меня детская книжка“, - рассказала Ладынская-Кубитс в интервью „Горизонту“ на ETV+.
„Это первая книга, которую я сразу написала на эстонском языке. Я уже сформулировала мысль на этом языке и не было необходимости в дополнительном переводе. С одной стороны, это книга для детей дошкольного возраста и учеников младших классов. А с другой стороны, мне представляется живой картинкой, что папа или мама вместе с ребенком сядут и почитают эту книжку. Первая и последняя главы на самом деле посвящены родителям. Это те слова, которые я сформулировала именно для родителей“, - добавила бывший политик.
Над книгой работали также иллюстратор Аннели Акинде и редактор Мари Клейн. Была задействована и юная художница - дочь автора Ума-София.
Презентация книги пройдет 17 октября в 17:00 в книжном магазине Apollo в столичном торговом центре Solaris.