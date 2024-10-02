Таллинн выделит 22 музыкальным проектам 76 630 евро

По словам заведующего Таллиннским департаментом культуры и спорта Хиллара Сейна, город оказывает разностороннюю поддержку музыкальным проектам, которые помогают обогатить музыкальную жизнь города. „Таллинн – город музыки ЮНЕСКО – полон возможностей, музыка объединяет разные эпохи, стили и национальности. Наша цель – сохранить это творчество“, – сказал Сейн.

В последнем в этом году туре приема ходатайств о субсидии на некоммерческую деятельность в сфере культуры поступило 51 заявление, из них были одобрены 22.

Среди прочих, поддержку получили следующие проекты:

Концертная программа Таллинна по случаю Международного дня музыки (НКО „Музыкальный совет Эстонии“), дата – 1 октября. Цель Международного дня музыки – подчеркнуть важность музыки и роль музыки как международного языка в повышении осведомленности общества.

XXIII Международный фестиваль современной музыки AFEKT (НКО Festival Afekt), в фокусе которого – трансмедиальность современной композиции. Фестиваль пройдет в Таллинне и Тарту с 30 октября по 3 ноября 2024 года.

37-я Международная органная неделя в Нигулисте (Международное общество Артура Каппа) – старейший регулярно проводимый музыкальный фестиваль в Эстонии. Мероприятие состоится в 2025 году.

Dreamscape 2025 (Paavli Kultuuriklubi OÜ) – уникальный фестиваль визуальной и электронной музыки, место проведения – Таллинн.

Концерт-богослужение в память о погибших при крушении парома „Эстония“ (НКО Loovüksus). Концерт прошел 29 сентября в церкви Каарли.

Город не только поддерживает музыкальные проекты, но и выделяет и другие субсидии в сфере культуры. Дополнительная информация о турах приема ходатайств приведена на сайте Таллинна (субсидирование некоммерческой деятельности для проектов в области культуры).