Актёр Василий Ливанов госпитализирован с подозрением на инсульт

89-летний Василий Борисович в воскресенье пожаловался на сильную головную боль. Ему вызвали скорую помощь. Актёра доставили в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Сейчас он проходит обследование.

Ливанов кроме „Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона“ также снимался более чем в 40 фильмах: „Дон Кихот возвращается“, „Мастер и Маргарита“ и другие. Актёр озвучивал мультики — его голосом разговаривали Карлсон, крокодил Гена и Удав из „38 попугаев“. Также народный артист выступал в роли режиссёра.