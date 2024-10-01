ОБЗОР | Одни на протесте перед домом Стенбока, другие как сыр в масле. Сколько на самом деле зарабатывают ведущие эстонские актеры?

Если посмотреть на оборот и прибыль фирм известных актеров, то создается впечатление, что дела в культурном секторе идут хорошо. Однако важно понимать, что речь идет о небольшом круге топовых исполнителей, чьи доходы и экономическая активность не отражают реального положения дел в секторе в целом. Высокий оборот и прибыль обусловлены разнообразными проектами, которыми могут похвастаться не все актеры.