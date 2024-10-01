СЕГОДНЯ | Трамвай, подземный переход и торговые центры: бесплатные концерты в День музыки пройдут на необычных площадках

На праздничные сцены выйдут известные солисты и коллективы: Мати Тури, Мартти Райде, Ингели Лайв-Ярви, Мариус Ярви, Стен Лассманн, Реэт Линна, Карл-Эрик Таукар, Рекет, Ээва и Виллу Талси, Эстонский национальный симфонический оркестр и другие. Концерты также дадут учащиеся школ и музыкальных училищ со всей страны, от Таллинна и Тарту до Ида-Вирумаа.

„У музыки есть уникальное свойство взаимодействовать с постоянно меняющимся миром. Пересекая языковые и культурные границы, она способна передавать всю глубину мыслей и чувств человека напрямую, без перевода. Это дар, который нужно высоко ценить“, – подчеркнул президент Эстонского музыкального совета, пианист Ивари Илья.

В этом году к Дню музыки приурочено 66 мероприятий со всей Эстонии. В разнообразной концертной программе задействованы наряду с асами музыкальной индустрии студенты и любители.

Большая программа Дня музыки Выбрать мероприятие по душе можно, пройдя по ссылке.

1 октября с утра до вечера по всей стране будут звучать концерты, многие из которых – бесплатные. Фойе торговых центров Viru Keskus, Viljandi Centrum, трамвай № 3 и вход в подземный переход на площади Вабадузе превратятся в концертные залы наряду с традиционными площадками. С полной программой Дня музыки можно ознакомиться на сайте www.muusikapaev.ee/programm.

Неотъемлемая часть Дня музыки – признание самых ярких исполнителей в этой области. На гала-концерте в большом зале Академии музыки и театра состоится вручение премий лучшим музыкантам года. Награды присуждаются Эстонским музыкальным советом и фондом „Капитал культуры“.

Все любители классической музыки смогут посмотреть трансляцию церемонии награждения на Эстонском телевидении или побывать на месте событий. Билеты можно приобрести в системе Fienta и Piletikeskus.