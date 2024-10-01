Эпатажный эстонский стилист Солтан рассказал, с каким гендером хочет строить отношения: „Вопрос лишь в количестве дырок“

Один из фолловеров, решив задать Солтану довольно личный вопрос, спросил его: „Если выбирать партнера для семьи, парень или девушка?“ Ответ стилиста не оставил равнодушными его подписчиков. Алексей, который всегда отличался открытостью и прямолинейностью, отреагировал так:

„В наше время ни полом, ни потолком уже никого не удивишь! Для меня отношения — это огромная работа и труд. Это в первую очередь взаимоуважение, умение слышать и слушать! Разговаривать, а не копить в себе! И, конечно, химия и страсть!!! А в остальном, разница только в количестве дырок“.

Солтан всегда был сторонником того, что любовь и отношения не должны подчиняться устаревшим социальным нормам. Его взгляд на партнерство выходит за рамки традиционных гендерных ролей, что отражает современные тенденции в восприятии взаимоотношений. Для Алексея важнее всего — эмоциональная и духовная связь, физическое влечение, а не гендер.

Как и во многих других аспектах своей жизни, Солтан остается верен себе и своим убеждениям, даже если они вызывают противоречивые эмоции у окружающих.