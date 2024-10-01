Умер певец и композитор Вячеслав Добрынин

Добрынин написал легендарные песни „Всё, что в жизни есть у меня“, „Кто тебе сказал“, „Прощай, от всех вокзалов поезда“, „Синий туман“, „Не сыпь мне соль на рану“, „Ни минуты покоя“, „За милых дам“ и др.

Добрынин известен и как исполнитель („Синий туман“, „Не сыпь мне соль на рану“, „Бабушки-старушки“, „Колодец“ и др.) и как композитор, который писал песни для звезд российской эстрады – Аллы Пугачевой, Анны Герман, Льва Лещенко, Иосифа Кобзона, Ирины Аллегровой, Михаила Шуфутинского, Михаила Бояркого и других.