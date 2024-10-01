Шоубиз
01.10.2024, 16:00

„Я не заметила там каких-то изнасилований“. Телеведущая Катрин Луст побывала на вечеринке обвиняемого в сексуальном насилии Пи Дидди

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Катрин Луст и Пи Дидди (тогда еще известный как Пафф Дэдди)
Катрин Луст и Пи Дидди (тогда еще известный как Пафф Дэдди)
ФОТО: Erakogu | Delfi Meedia

Эстонская телеведущая Катрин Луст присутствовала на дне рождения скандально известного Пи Дидди (Пафф Дэдди, Шон Комбс) около 15 лет назад, на память о чем у нее осталась атмосферная фотография. „Он был относительно дружелюбен по отношению ко мне. Я не заметила там каких-то изнасилований“, - рассказывает Луст журналу Kroonika.

Вечеринка в честь дня рождения Дидди, на которой присутствовала Катрин Луст, проходила в одном ночном клубе в центре Лондона. „Dom Pérignon лилось ручьем. Угостили всех гостей“, - вспоминает она. Сам Дидди сидел в VIP-зоне на сцене в большом кресле, и смотрел, как люди танцуют вокруг него“, - описывает Луст, которой эта сцена напомнила сцену из комедийного фильма „Поездка в Америку“.

Там было много красивых женщин - единственным критерием, по которому можно было попасть в клуб на день рождения рэпера, было то, что вы должны быть красивой женщиной. „Называть кого-то красивыми и некрасивыми так жестоко - дурацкие термины. Я не думаю, что в мире есть некрасивые люди, но там просто были собраны самые красивые из красавиц. Они все вились вокруг Дидди, чтобы сфотографироваться с ним“.

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