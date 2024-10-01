„Я не заметила там каких-то изнасилований“. Телеведущая Катрин Луст побывала на вечеринке обвиняемого в сексуальном насилии Пи Дидди

Вечеринка в честь дня рождения Дидди, на которой присутствовала Катрин Луст, проходила в одном ночном клубе в центре Лондона. „Dom Pérignon лилось ручьем. Угостили всех гостей“, - вспоминает она. Сам Дидди сидел в VIP-зоне на сцене в большом кресле, и смотрел, как люди танцуют вокруг него“, - описывает Луст, которой эта сцена напомнила сцену из комедийного фильма „Поездка в Америку“.

Там было много красивых женщин - единственным критерием, по которому можно было попасть в клуб на день рождения рэпера, было то, что вы должны быть красивой женщиной. „Называть кого-то красивыми и некрасивыми так жестоко - дурацкие термины. Я не думаю, что в мире есть некрасивые люди, но там просто были собраны самые красивые из красавиц. Они все вились вокруг Дидди, чтобы сфотографироваться с ним“.