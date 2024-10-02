„Я надеялся, что все закончится смертью. Но я выжил“. Что случилось с рэпером Gameboy Tetris год назад - и вот теперь снова

В начале сентября Gameboy Tetris поразил своих подписчиков в социальных сетях, объявив, что находится на лечении в психиатрической клинике. Он выкладывал откровенные видео о своем процессе выздоровления на TikTok, пока в один прекрасный день врачи не запретили ему это делать.