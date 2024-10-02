02.10.2024, 09:00
„Я надеялся, что все закончится смертью. Но я выжил“. Что случилось с рэпером Gameboy Tetris год назад - и вот теперь снова
ФОТО: | Delfi Meedia
После нескольких лет борьбы с психическими расстройствами музыкант Павел Бочаров (38), он же Gameboy Tetris, открыто поделился своими проблемами, чтобы сказать: необходимо обращаться за помощью!
В начале сентября Gameboy Tetris поразил своих подписчиков в социальных сетях, объявив, что находится на лечении в психиатрической клинике. Он выкладывал откровенные видео о своем процессе выздоровления на TikTok, пока в один прекрасный день врачи не запретили ему это делать.
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