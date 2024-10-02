Шоубиз
02.10.2024, 09:00

„Я надеялся, что все закончится смертью. Но я выжил“. Что случилось с рэпером Gameboy Tetris год назад - и вот теперь снова

 
Gameboy Tetris долгие годы чувствовал себя плохо, но не понимал, что можно получить помощь.
Gameboy Tetris долгие годы чувствовал себя плохо, но не понимал, что можно получить помощь.
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

После нескольких лет борьбы с психическими расстройствами музыкант Павел Бочаров (38), он же Gameboy Tetris, открыто поделился своими проблемами, чтобы сказать: необходимо обращаться за помощью!

В начале сентября Gameboy Tetris поразил своих подписчиков в социальных сетях, объявив, что находится на лечении в психиатрической клинике. Он выкладывал откровенные видео о своем процессе выздоровления на TikTok, пока в один прекрасный день врачи не запретили ему это делать.

Павел послушался врачей, но все равно задавался вопросом: почему? Почему открыто говорить о психическом расстройстве - табу?

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