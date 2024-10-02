Музыкальный город ЮНЕСКО Таллинн отметил Международный день музыки

По словам руководителя Таллиннского департамента культуры и спорта Хиллара Сейна, третий год в статусе музыкального города ЮНЕСКО был насыщен работой и событиями. „Для Таллинна очень важно, чтобы все жители и гости города могли участвовать в разнообразной культурной программе. Музыка является частью идентичности нашего города, и статус музыкального города ЮНЕСКО предоставил нам отличную возможность ещё больше это подчеркнуть“, – добавил Сейн.

Одной из главных тем дня музыкального города было влияние музыки и культуры на развитие городов и сообществ. Особым гостем стал эксперт по музыкальной индустрии и политике из Лондона, культурный консультант и основатель компании Sound Diplomacy Шэйн Шапиро, который поделился своими знаниями о социальной и экономической важности музыки. Шапиро подчеркнул значимость музыки для улучшения благосостояния городов, отметив: „Музыка – это то, без чего можно выжить, но без музыки жизнь была бы намного тяжелее“. Он также отметил, что, если бы города лучше понимали, как музыка влияет на благополучие людей и туризм, в музыку вкладывали бы гораздо больше. „Музыка – это намного больше, чем просто развлечение“, – подчеркнул Шапиро.

В рамках дня музыкального города прошла панельная дискуссия City, Sound, and Strategy: Tallinn’s Evolution as a Music Capital („Город, звуки и стратегия: развитие Таллинна как музыкальной столицы“), которая объединила таких ключевых деятелей местной музыкальной индустрии, как Вирго Силламаа, Сильвия Кяск и Прийт Юурманн, модератором выступила главный специалист музыкального города Греттель Киллинг. Дискуссия была сосредоточена на достижениях музыкального города, международном сотрудничестве и вызовах в музыкальной сфере. Партнеры музыкального города представили текущие программы и новые проекты.