Музыкальный город ЮНЕСКО Таллинн отметил Международный день музыки
В понедельник, 30 сентября, в Таллинне прошёл тематический день музыкального города, на котором подвели итоги третьего года статуса Таллинна как музыкального города ЮНЕСКО и отметили Международный день музыки, который празднуется сегодня, 1 октября. На мероприятии представили обзор достижений музыкального города, обсудили планы на будущее с партнерами и затронули вопросы музыкальной индустрии и политики.
По словам руководителя Таллиннского департамента культуры и спорта Хиллара Сейна, третий год в статусе музыкального города ЮНЕСКО был насыщен работой и событиями. „Для Таллинна очень важно, чтобы все жители и гости города могли участвовать в разнообразной культурной программе. Музыка является частью идентичности нашего города, и статус музыкального города ЮНЕСКО предоставил нам отличную возможность ещё больше это подчеркнуть“, – добавил Сейн.
Одной из главных тем дня музыкального города было влияние музыки и культуры на развитие городов и сообществ. Особым гостем стал эксперт по музыкальной индустрии и политике из Лондона, культурный консультант и основатель компании Sound Diplomacy Шэйн Шапиро, который поделился своими знаниями о социальной и экономической важности музыки. Шапиро подчеркнул значимость музыки для улучшения благосостояния городов, отметив: „Музыка – это то, без чего можно выжить, но без музыки жизнь была бы намного тяжелее“. Он также отметил, что, если бы города лучше понимали, как музыка влияет на благополучие людей и туризм, в музыку вкладывали бы гораздо больше. „Музыка – это намного больше, чем просто развлечение“, – подчеркнул Шапиро.
В рамках дня музыкального города прошла панельная дискуссия City, Sound, and Strategy: Tallinn’s Evolution as a Music Capital („Город, звуки и стратегия: развитие Таллинна как музыкальной столицы“), которая объединила таких ключевых деятелей местной музыкальной индустрии, как Вирго Силламаа, Сильвия Кяск и Прийт Юурманн, модератором выступила главный специалист музыкального города Греттель Киллинг. Дискуссия была сосредоточена на достижениях музыкального города, международном сотрудничестве и вызовах в музыкальной сфере. Партнеры музыкального города представили текущие программы и новые проекты.
Таллинн уже третий год является музыкальным городом ЮНЕСКО и создал прочную сеть международного сотрудничества. Одним из ключевых направлений является поддержка музыкальных проектов и программ помощи клубам с живой музыкой, цель которых – обогатить городскую среду разнообразной музыкальной программой. Кроме того, большее внимание уделяется доступности музыки для молодёжи и музыкальному образованию, что отражено в таких проектах, как джазовый фестиваль для молодёжи Таллинна KRÄSH и программа школьных концертов.
В честь Международного дня музыки Таллинн организовал музыкальную викторину для учеников 6–8 классов. Победители викторины получат призы на сумму до 1000 евро и возможность посетить концерт эстонского артиста вместе с классом.
Кроме того, к Международному дню музыки особенно музыкальным стал Таллиннский аэропорт – на этой неделе объявления безопасности звучат голосами эстонских музыкантов. Важные сообщения доносят до пассажиров Марис Пихлап и Рита Рэй. Проект был реализован в сотрудничестве Таллиннского аэропорта и музыкального города Таллинна.
Таллинн приглашает всех принять участие в праздновании Международного дня музыки. Подробная программа – на сайте www.muusikapäev.ee.
Фотогалерею тематического дня музыкального города можно посмотреть ЗДЕСЬ.