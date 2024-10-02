Хочешь стать суперзвездой и выиграть 500 евро? В Таллинне объявлен традиционный конкурс вокалистов(2)
Мечтаешь петь на сцене, ловить восторженные взгляды и получать денежные призы? Тогда это твой шанс! Laif караоке совместно с клубом Friends (Рига) объявляет о начале 6-го сезона любимого караоке-конкурса!
С 2019 года этот конкурс привлекает талантливых исполнителей и любителей петь. Если ты обожаешь караоке, не боишься сцены и готов показать свои вокальные способности — тебе сюда! Конкурс открыт для всех, кто хочет попробовать свои силы и получить массу впечатлений.
Что тебя ждёт?
Вакансия вокалиста в популярных клубах Таллинна и Риги для победителя конкурса.
Приз в 500 евро — приятный бонус за твой талант!
Возможность представить Эстонию на всемирном конкурсе караоке в 2025 году!
Приятные призы от спонсоров для всех финалистов.
Как принять участие?
Отборочные туры пройдут в Laif Karaoke 8 и 16 ноября в 18:00. А финал, где тебя будет оценивать звёздное жюри, состоится 29 ноября!
Для участия необходимо отправить заявку на электронную почту stanjsuperstar@gmail.com или связаться по телефону 56956658.
В заявке укажи:
Имя и фамилию
Возраст
Контактный телефон
Кратко расскажи о себе
Условия участия
Возрастное ограничение: от 18 лет.
Дедлайн подачи заявок — 1 ноября.
Не упусти шанс проявить себя и завоевать сердца публики! Удачи и до встречи на финале!