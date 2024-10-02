Хочешь стать суперзвездой и выиграть 500 евро? В Таллинне объявлен традиционный конкурс вокалистов

С 2019 года этот конкурс привлекает талантливых исполнителей и любителей петь. Если ты обожаешь караоке, не боишься сцены и готов показать свои вокальные способности — тебе сюда! Конкурс открыт для всех, кто хочет попробовать свои силы и получить массу впечатлений.

Что тебя ждёт?

Вакансия вокалиста в популярных клубах Таллинна и Риги для победителя конкурса.

Приз в 500 евро — приятный бонус за твой талант!

Возможность представить Эстонию на всемирном конкурсе караоке в 2025 году!

Приятные призы от спонсоров для всех финалистов.

Как принять участие?

Отборочные туры пройдут в Laif Karaoke 8 и 16 ноября в 18:00. А финал, где тебя будет оценивать звёздное жюри, состоится 29 ноября!

Для участия необходимо отправить заявку на электронную почту stanjsuperstar@gmail.com или связаться по телефону 56956658.

В заявке укажи:

Имя и фамилию

Возраст

Контактный телефон

Кратко расскажи о себе

Условия участия

Возрастное ограничение: от 18 лет.

Дедлайн подачи заявок — 1 ноября.

Не упусти шанс проявить себя и завоевать сердца публики! Удачи и до встречи на финале!