Шоубиз
02.10.2024, 14:02

Хочешь стать суперзвездой и выиграть 500 евро? В Таллинне объявлен традиционный конкурс вокалистов

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Конкурс вокалистов
Конкурс вокалистов
ФОТО: Erakogu

Мечтаешь петь на сцене, ловить восторженные взгляды и получать денежные призы? Тогда это твой шанс! Laif караоке совместно с клубом Friends (Рига) объявляет о начале 6-го сезона любимого караоке-конкурса!

С 2019 года этот конкурс привлекает талантливых исполнителей и любителей петь. Если ты обожаешь караоке, не боишься сцены и готов показать свои вокальные способности — тебе сюда! Конкурс открыт для всех, кто хочет попробовать свои силы и получить массу впечатлений.

Что тебя ждёт?

  • Вакансия вокалиста в популярных клубах Таллинна и Риги для победителя конкурса.

  • Приз в 500 евро — приятный бонус за твой талант!

  • Возможность представить Эстонию на всемирном конкурсе караоке в 2025 году!

  • Приятные призы от спонсоров для всех финалистов.

Как принять участие?

Отборочные туры пройдут в Laif Karaoke 8 и 16 ноября в 18:00. А финал, где тебя будет оценивать звёздное жюри, состоится 29 ноября!

Для участия необходимо отправить заявку на электронную почту stanjsuperstar@gmail.com или связаться по телефону 56956658.

В заявке укажи:

  • Имя и фамилию

  • Возраст

  • Контактный телефон

  • Кратко расскажи о себе

Условия участия

  • Возрастное ограничение: от 18 лет.

  • Дедлайн подачи заявок — 1 ноября.

Не упусти шанс проявить себя и завоевать сердца публики! Удачи и до встречи на финале!

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