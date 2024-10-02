Таллиннский Kiseljus TEATER поставит спектакль по роману Бориса Пастернака „Доктор Живаго“ - в нескольких частях

Kiseljus TEATER выпускает премьеру — спектакль в четырех частях по роману нобелевского лауреата Бориса Пастернака „Доктор Живаго“. Премьера первого эпизода состоится 4 и 5 октября 2024 года. Остальные части выйдут в течение двух театральных сезонов.

Жанр спектакля — коллаж. Первый эпизод „Лара Юра Тоня Паша“ знакомит зрителя с основными героями этого легендарного романа и с событиями начала 20 века — кровавого времени Первой Мировой войны и революции в царской России. Также в самом спектакле будет затронута история создания и публикации романа.

Это спектакль про предчувствие катастрофы. Про то, как в страшные и тяжелые времена человек остаётся человеком. Спектакль о том, как поэт переживает время войны, революции и потрясения и про то, какое место занимает любовь в жизни человека в такие времена. Спектакль имеет поэтическую структуру, а время и повествование в спектакле переплетено и нелинейно.

Во время спектакля будет исполняться живая музыка в исполнении пианиста Дмитрия Курса.

Режиссер — Антон Киселюс.

Художник — Саша Шпроцер.

Художник по свету — Денис Волков.

Художник по костюмам — Кятлин Хаак.

В спектакле заняты: Михаил Пащук, Валерий Баженов, Павел Корнышев, Иван Мысягин, Нина Загвоздкина, София Стрёмберг, Сандра Хальясте.

Это первый спектакль, который новый театр представит на своей площадке в районе D-terminal по адресу Лоотси, 8. Молодой театральный коллектив под руководством профессионального режиссера и театрального педагога Антона Киселюса открыл частный театр летом 2024 года. Это первый сезон Kiseljus TEATER. Помимо премьерного спектакля „Доктор Живаго“ по роману Бориса Пастернака, сейчас в репертуаре у коллектива есть спектакль MANN IST MANN по пьесе Бертольта Брехта, который идет в двух версиях — на русском и эстонском языках. Также зимой театр готовит премьеру по пьесе Уильяма Шекспира.