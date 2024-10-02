ФОТО | Легальная возможность для творческого самовыражения. В центре Таллинна прошла граффити-вечеринка

Холстом для колоритного мероприятия уличного искусства стал длинный забор вокруг апарт-отеля Novotel Living, предоставленный строительной компанией NOBE. По словам Татьяны Архиповой, исполнительного руководителя Estmak Capital, компании которая строит этот апарт-отель, мероприятием компания стремиться сделать городское пространство культурно и визуально богаче, интереснее как для жителей Таллинна, так и для гостей города.

„Таллинну нужна более живая уличная культура, поэтому мы и решили дать молодым художникам легальную возможность для творческого самовыражения. Мы хотим сделать граффити не просто приемлемой формой искусства, а формой искусства, которая высоко ценится“, – сказала Архипова. Она добавила, что превратившийся в современный европейский город Таллинн готов к уличному искусству, а оно прекрасно соответствует быстро меняющемуся облику города.

Фестиваль, призванный оживить город

Атмосферу на фестивале, закрывающем сезон граффити, создавали диджей-сеты. Также молодежь могла принять участие в мастер-классе – можно было нанести трафаретный рисунок на футболку или кепку.

Атмосферой фестиваля и появившимися на стенах произведениями остался доволен и ведущий специалист отдела по работе с молодежью Таллиннского департамента образования Алексей Ефимов.

„Таллинн активно поддерживает творчество молодежи, предоставляя площадки для самовыражения. В частности, мы организуем мероприятия, где молодые художники могут украсить городское пространство, создавая яркие и интересные граффити. Таким образом мы демонстрируем, что легально созданные граффити – это форма стрит-арта, которая является частью городской культуры“, – отметил Ефимов.

Девелопер, неравнодушный к искусству

Уличное искусство в Таллинне в последние годы все больше становится общепринятой и ценимой формой искусства. Сезон начался весной открытием новой публичной стены граффити в Мустамяэ, а закрывавшее сезон субботнее мероприятие стало первой частью пятилетней программы по популяризации граффити в Таллинне.