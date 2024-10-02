ФОТО | Легальный вандализм в центре Таллинна! Молодежь устроила граффити-вечеринку
Граффити-вечеринка, прошедшая в субботу в окрестностях таллиннского порта, несла две основные идеи: продемонстрировать молодежное лицо города и представить граффити как эффектный вид искусства, а не вандализм. Произведения искусства, появившиеся на заборе вокруг апарт-отеля, строительством которого занимается Estmak Capital, являются частью долгосрочного сотрудничества с NOBE, Spekter Pood, Kesklinna Noortekeskus, Tallinna Mobiilne Noorsootöö.
Холстом для колоритного мероприятия уличного искусства стал длинный забор вокруг апарт-отеля Novotel Living, предоставленный строительной компанией NOBE. По словам Татьяны Архиповой, исполнительного руководителя Estmak Capital, компании которая строит этот апарт-отель, мероприятием компания стремиться сделать городское пространство культурно и визуально богаче, интереснее как для жителей Таллинна, так и для гостей города.
„Таллинну нужна более живая уличная культура, поэтому мы и решили дать молодым художникам легальную возможность для творческого самовыражения. Мы хотим сделать граффити не просто приемлемой формой искусства, а формой искусства, которая высоко ценится“, – сказала Архипова. Она добавила, что превратившийся в современный европейский город Таллинн готов к уличному искусству, а оно прекрасно соответствует быстро меняющемуся облику города.
Фестиваль, призванный оживить город
Атмосферу на фестивале, закрывающем сезон граффити, создавали диджей-сеты. Также молодежь могла принять участие в мастер-классе – можно было нанести трафаретный рисунок на футболку или кепку.
Атмосферой фестиваля и появившимися на стенах произведениями остался доволен и руководитель отдела молодежной работы Таллиннского департамента образования Алексей Ефимов.
„Такое чувство, будто находишься где-то в современном крупном городе в Центральной Европе. Теперь красочные граффити возле Novotel Living будут одной из первых вещей, который увидят в Таллинне сходящие на берег туристы. Это сразу дает понять, что город живет, он молодежный и поддерживает искусство“, – отметил Ефимов.
Девелопер, неравнодушный к искусству
Уличное искусство в Таллинне в последние годы все больше становится общепринятой и ценимой формой искусства. Сезон начался весной открытием новой публичной стены граффити в Мустамяэ, а закрывавшее сезон субботнее мероприятие стало первой частью пятилетней программы по популяризации граффити в Таллинне.
Estmak Capital не впервые сотрудничает с художниками с целью создания более насыщенного городского пространства. В прошлом году по инициативе компании красочные граффити появились на примерно 100-метровом ограждении в том же районе, на улице Поорди. Estmak Capital также принимала художественные выставки на гигантских LED-экранах расположенного поблизости дома Explorer, на коммерческой площади по адресу Поорди, 3, и в Ласнамяэском доме здоровья.
Выставка граффити на ограждении строящегося отеля Novotel Living останется открытой для жителей и гостей города на неопределенный период. Поддержку проекту также оказали: туристическая компания Travely, строительная компания NOBE, команда мобильной молодежной работы города Таллинна, Таллиннская молодежная информация (Tallinna noorteinfo), Кесклиннаский молодежный центр и магазин граффити Spekter.