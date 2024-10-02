До слез: дочь Брюса Уиллиса поделилась трогательными фото с отцом

На днях их младшая наследница Таллула Уиллис выложила в соцсети трогательные снимки из семейного архива — на них она запечатлена вместе со звездным папой. В посте, который сопровождал фотографии, девушка призналась в любви отцу.

Подписчиков подкупила такая душевность: „Бог дал вам дочерей не зря“, „Любовь отца к тебе очевидна“, „Бесконечные благословения вашей семье“.

Актер ушел на пенсию в 2022 году из-за афазии — болезнь, которая влияет на речь и ее понимание. В феврале 2023 года стало известно, что у Брюса Уиллиса лобно-височная деменция. Заболевание поддается лечению, поэтому близкие актера всегда рядом с ним.

„Болезнь прогрессировала до такой степени, что его семья беспокоится, что у них может не остаться много времени с Брюсом. Они задаются вопросом, доживет ли он вообще до своего 70-летия“, — сообщали инсайдеры.